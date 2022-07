Le Core i9-13900K recensé dans CPU-Z Validator

Des scores moins flatteurs que précédemment à cause d’une plateforme de test plus modeste.

Après le Core i5-13600K, un processeur Raptor Lake 14 cœurs / 20 threads, au tour du Core i9-13900K et ses 24 cœurs / 32 threads de refaire un bref passage dans CPU-Z. Les scores obtenus sont moins flatteurs que ceux d’une précédente fuite, mais la plateforme est moins à l’avantage du Core de 13e génération.

Le logiciel détecte le processeur avec une fréquence maximale d’environ 5 GHz pour les P-cores et de 3 GHz pour les E-cores. La puce a apparemment une puissance de base de 125 W, comme le Core i9-12900K Alder Lake. Elle obtient 846 points en mono-cœur et 13 054 points en multicœurs. Notez que le CPU est installé sur une carte mère MSI Pro Z690-A DDR4 et associé à 32 Go de DDR4-2666 ; en outre, le PC fonctionne sous Windows 10.

Une précédente fuite, où ce Core i9-13900K prenait place sur une carte Asus ROG Maximus Z690 Extreme et collaborait avec de la DDR5-6400, révélait ainsi 892,2 points en mono-cœur et 16 606 points en multicœurs. D’autre part, pour la comparaison avec un autre processeur Raptor Lake, une entrée concernant le Core i5-13600K donnait 830 points en mono-cœur et 10 032 points en multicœurs.

Des processeurs Raptor Lake lancés à l’automne ?

Les processeurs Intel Core de 13e génération sont attendus avant la fin d’année. Ils proposeront jusqu’à deux fois plus d’E-cores, plus de cache, et supporteront nativement la DDR5-5600. Les cartes mères sur chipsets de série 700 utiliseront toujours le socket LGA1700.

Processeur Raptor Lake Cœurs / Threads Fréquence Boost max PL1 / PL2 Core i9-13900K 8P+16E / 32T 5.5+ GHz 125 / 228W Core i7-13700K 8P+8E / 24T À déterminer 125 / 228W Core i5-13600K 6P+8E / 20T À déterminer 125 / 228W

