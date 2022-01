Le GeForce Now accueille Rainbow Six Extraction et trois autres jeux

Rainbow Six Extraction sort aujourd’hui. Comme l’avait annoncé NVIDIA, il est jouable dès son lancement par le biais du GeForce Now. En outre, rappelons que le titre d’Ubisoft profite du DLSS. Vous pouvez l’activer sur votre PC si celui-ci possède une carte graphique RTX.

Au côté de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, trois autres nouveaux jeux font leur entrée dans la bibliothèque du GeForce NOW cette semaine. Voici la liste complète :

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, 20 janvier)

Blacksmith Legends (Steam)

Fly Corp (Steam)

Garfield Kart – Furious Racing (Steam)

Ubisoft révèle les configurations PC pour jouer à Rainbow Six Extraction en 1080p/1440p/2160p

Trois formules, dont une gratuite

Rappelons qu’en début d’année, le service de cloud gaming de NVIDIA avait accueilli de nouveaux titres EA, à savoir Battlefield 4 et Battlefield V. L’année dernière, quelques titres du studio avait déjà été réintégrés (Battlefield 1 Revolution, Dragon Age: Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Unravel Two).

Vous pouvez essayer le GeForce Now gratuitement avec certaines restrictions (durée maximale des sessions fixée à 1 heure, pas de RTX, accès standard aux serveurs). Pour ceux qui souhaitent s’abonner, NVIDIA propose deux types d’abonnement : Prioritaire et RTX 3080. La société facture le premier, qui permet de jouer en 1080 à 60 images par seconde, 9,99 euros par mois ou 49,99 euros pour six mois. L’offre RTX 3080, que nous avons testée, autorise des sessions en 1440p à 120 images par seconde. Cette formule impose de s’abonner directement pour six mois moyennant 99,99 euros.