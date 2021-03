Le GeForce Now supporte désormais la version GOG de la série ‘The Witcher’

La semaine dernière, comme désormais tous les premiers jeudis du mois, NVIDIA a dévoilé la liste des 21 titres qui rejoindront son service GeForce Now en mars. Toutefois, cette liste est susceptible d’accueillir de nouveaux jeux en cours de route. Ce jeudi, ce sont ainsi 5 titres supplémentaires qui viennent s’y greffer. Parmi eux, Stronghold : Warlords, mais aussi les jeux de la série The Witcher sur GOG.com ; jusqu’à présent, pour vivre les aventures du Sorceleur par le biais du GeForce Now, il fallait posséder les versions Steam.

Voici la liste des neuf jeux ajoutés cette semaine :

Thronebreaker : The Witcher Tales (GOG.com)

The Witcher Adventure Game (GOG.com)

The Witcher 2 : Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com)

The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition (GOG.com)

Stronghold : Warlords (new release on Steam)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 (Steam)

Pascal’s Wager : Definitive Edition (Steam, 12 mars)

Uno (Steam)

Workers & Resources : Soviet Republic (Steam)

Un service accessible sur de nombreux supports

Rappelons que le GeForce Now a soufflé sa première bougie en février dernier. Depuis son lancement officiel en février 2020, il a perdu le soutien d’éditeurs majeurs comme Microsoft Xbox Game Studios, 2K Games ou encore Bethesda. En revanche, il est accessible sur un nombre plus conséquent de machines et de supports : Chromebooks, iOS Safari, et depuis peu quelques semaines, directement via le navigateur Google Chrome.

Source : NVIDIA