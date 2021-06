Le jeu Control est offert sur l’Epic Games Store

Sur la plateforme d’Epic Games, Frostpunk a cédé sa place de jeu gratuit à Control. Dès à présent et jusqu’à jeudi prochain 17 heures, vous pouvez récupérer gratuitement une copie de Control sur l’Epic Games Store. D’ordinaire, le jeu coûte 31,99 euros.

Développé par Remedy Entertainment et édité par 505 Games, Control est un jeu d’action / aventure sorti en août 2019. Voici le descriptif du scénario :

« Suite à l’invasion d’une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice afin de reprendre le contrôle.

Dans ce jeu d’action-aventure surnaturel à la 3ème personne créé par le studio de développement de jeux vidéo Remedy Entertainment, il vous faudra maîtriser pouvoirs surnaturels, munitions modifiables et environnements réactifs, le tout en combattant au sein d’un monde implacable et imprévisible.

Control raconte l’histoire de Jesse Faden et de sa quête personnelle de réponses, tandis qu’elle endosse son nouveau rôle de directrice. Le monde de Control possède sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse se fera au fil du temps. Alors que Jesse coopère avec d’autres agents du Bureau, elle fait la découverte d’étranges expériences et secrets ».

Ray tracing et DLSS

Nous avons mentionné Control à plusieurs reprises sur le site par le passé, et pour cause : c’était l’une des vitrines du ray tracing RTX et du DLSS de NVIDIA. Si vous ne possédez pas de carte graphique gérant le ray tracing mais que vous souhaitez malgré tout profiter des effets ray tracing, vous pouvez d’ailleurs jouer au soft via le GeForce Now.

Pour vivre les aventures de Jesse Faden en local, votre machine doit tourner sous Windows 64 bits. Elle doit embarquer au minimum un processeur Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X ; 8 Go de RAM.

La configuration recommandée mentionne un processeur Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 ; 16 Go de RAM. Enfin, pour activer le Ray Tracing, une GeForce RTX 2060 fait l’affaire. Toutefois, depuis la sortie du jeu, AMD a lancé ses Radeon RX 6000 sous architecture RDNA 2 ; théoriquement, celles-ci sont capables de gérer le ray tracing sur Control.