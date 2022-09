Le jeu Steelrising requiert plus de 13 Go de VRAM en Ultra… Full HD

Si vous espérez jouer à Steelrising en Ultra sur votre PC, vous aurez besoin d’une carte graphique dotée d’une belle quantité de VRAM, et ce, même en Full HD, à en croire John Papadopoulos du site DSOGaming. Il rapporte que le titre de Nacon a besoin de plus de 13 Go de VRAM en Ultra / Full HD, et de plus de 14 Go en Ultra / UHD. Notez quand même qu’une vidéo de la version bêta de Steelrising publiée sur YouTube par la chaîne KyoKat PC Gameplay | Benchmark fin août révélait des valeurs nettement moindres : environ 8,4 Go en 1440p / Ultra.

Version stable, 1080p / Ultra – Crédit : DSOGaming Version bêta, 1440p / Ultra – Crédit : KyoKat PC Gameplay | Benchmark

Selon John Papadopoulos, ses GeForce RTX 2080 Ti et GeForce RTX 3080 ne parviennent pas toujours à charger correctement les textures en Ultra / 1440p. Il illustre le phénomène avec l’image ci-dessous : remarquez les textures de mauvaise qualité du bâtiment sur l’image de gauche par rapport à celles de droite, capturées avec le DLSS en mode qualité, réduisant ainsi les exigences en VRAM. En outre, selon notre confrère, en matière de textures, ce Steelrising n’a rien d’extraordinaire face aux productions de ces dernières années et ne justifie donc pas son appétit démesuré.

Sans DLSS – Crédit : DSOGaming DLSS mode qualité – Crédit : DSOGaming

Officiellement, 6 Go suffisent

La configuration minimale préconise une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 6 Go de VRAM. Si l’on se fie à la vidéo de KyoKat PC Gameplay | Benchmark, il faut effectivement 5,3 Go en Low, mais en 1440p ; il n’est toutefois pas certain que le 1080p réduise de beaucoup cette utilisation étant donné le peu de différence entre le 1440p et le 2160p. La configuration recommandée renseigne une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti avec 8 Go de VRAM ; insuffisant pour de l’Ultra / 1080p apparemment.

Présenté comme un Souls-like, Steelrising est disponible sur Steam au prix de 50 euros. Voici son synopsis : « Paris, 1789. La Révolution française est réprimée dans le sang par Louis XVI et son impitoyable armée d’automates. Aegis, mystérieux chef d’œuvre mécanique animée, affronte seule l’armée du roi pour sauver l’Histoire dans cet action-RPG exigeant. »

Crédit : Steam

Source : DSOGaming