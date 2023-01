Le MacBook Pro 2023 avec M2 Pro démonté : plusieurs changements par rapport à l’ancienne version

Le MacBook Pro 14 pouces cuvée 2023, armé d’une M2 Pro, a été désossé par Shahram Mokhtari d’iFixIt. Cet examen met en lumière les choix de conception d’Apple, avec certaines particularités découlant directement des prix des composants.

M1 Pro SoC / M2 Pro SoC © iFixIt

Le premier changement notable est la taille nettement plus réduite du dissipateur thermique du SoC M2 Pro par rapport au M1 Pro. C’est la conséquence d’une modification au niveau de la RAM : Apple a remplacé les deux modules de RAM LPDDR5 de 8 Go disposés de chaque côté du CPU par quatre modules de 4 Go de RAM LPDDR5. D’ailleurs, la marque à la pomme s’approvisionne désormais chez SK Hynix et non plus chez Samsung. Notre confrère a demandé des explications sur les raisons de ce changement à Dylan Patel, analyste en chef chez SemiAnalysis. Voici sa réponse : « Les substrats ABF étaient très rares lorsque Apple a fait ce choix de conception. En utilisant quatre modules plus petits plutôt que deux plus grands, ils peuvent réduire la complexité du routage dans le substrat, de la mémoire au SoC, ce qui permet de réduire le nombre de couches sur le substrat. Cela leur permet de maximiser l’offre limitée de substrats ».

Deux puces NAND plutôt que quatre

Les différences ne se limitent pas à la RAM ; elles touchent aussi les puces mémoire NAND du SSD. Comme nous l’avons vu dans une précédente actualité, les SSD des MacBook Pro 2023 512 Go et Mac mini M2 offrent des performances inférieures à celles d’anciennes machines. La cause : deux modules de 256 Go au lieu de quatre modules de 128 Go, ce qui a une incidence sur la bande passante. Dylan Patel précise que les fabricants de NAND privilégient les capacités plus élevées et produisent de moins en moins de modules de 128 Go, ce qui a pour effet d’augmenter les prix. Apple ainsi a privilégié le recours à deux modules de 256 Go, une option plus économique que quatre de 128 Go.