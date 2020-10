Le ray tracing RTX débarque sur Moonlight Blade et Ring of Elysium

Si vous possédez une carte graphique RTX 2000 ou RTX 3000, sachez que deux nouveaux jeux tirent profit du ray tracing RTX : Moonlight Blade et Ring of Elysium. Cela comprend l’illumination globale et l’occlusion ambiante.

NVIDIA et Aurora Studios, studio à l’origine des deux titres susmentionnés, ont annoncé cette prise en charge hier. La firme a publié une vidéo illustrative pour chacun des softs.

NVIDIA : de nouveaux jeux ajoutés au GeForce Now et un bundle pour les acheteurs de RTX 3000

Moonlight Blade

Selon le descriptif de l’entreprise, « Moonlight Blade est un MMORPG d’arts martiaux fantastiques adapté de l’œuvre du prestigieux auteur de fiction M. Gu Long. L’histoire s’inspire de la dynastie des Song du Nord de la Chine ancienne ».

Feng Yang, producteur du jeu Moonlight Blade, écrit : « Moonlight Blade est un jeu avec des cycles jour-nuit et une météo entièrement dynamique. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire sans illumination globale dynamique. Et avec l’éclairage global basé sur le RT, le jeu est non seulement plus photo-réaliste, mais il élargit aussi considérablement nos possibilités de conception et d’illustration ».

Ring of Elysium

De son côté, Ring of Elysium est « un jeu gratuit de type Battle Royale sur Steam, développé par Tencent Aurora Studios. Il est propulsé par leur moteur interne QuickSilverX. Il se concentre sur l’apport de graphiques réalistes, de mécanismes de jeu uniques et d’une expérience de survie inoubliable. Le jeu compte plus de 10 millions de joueurs au total dans le monde. Il a reçu une note de 8,5 de l’IGN ».

Bailin An, directeur technique de Tencent Aurora Studios, s’enthousiasme : « Ring of Elysium est un shooter avec des cartes dynamiques et de grande taille. Nous avons des exigences élevées en matière d’éclairage global dynamique, et des exigences encore plus élevées en matière de fréquence d’images. Et à notre grande surprise, RT-core nous apporte une telle performance pour mettre en œuvre l’illumination globale dynamique. C’est tout simplement magnifique et si efficace en même temps ! ».

Le ray tracing RTX à l’honneur dans une nouvelle vidéo du FPS spatial Boundary

Les deux softs utilisent le moteur QuickSilverX. La dernière mise à jour de Moonlight Blade, publiée hier, a déjà apporté le ray tracing RTX ; pour Ring of Elysium, la technologie de NVIDIA arrivera à partir du 22 octobre.

Enfin, comme le rappelle la société, d’autres titres à venir profiteront du ray tracing RTX. Parmi eux, CyberPunk 2077 et Watch Dogs Legion.