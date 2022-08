Le Ryzen 5 7600X déjà commercialisé… en Chine

Le lancement des processeurs Ryzen 7000 approche : AMD a confirmé la tenue d’un évènement le 29 août prochain. De fait, ces puces Zen 4 ont fait de nombreuses apparitions dans des benchmarks ces dernières semaines. Récemment, nous avons même eu une première idée du prix des Ryzen 7000, et pu en admirer un, le Ryzen 7 7700X, en photo. Nouvelle étape, avec la commercialisation d’échantillons d’ingénierie du processeur Ryzen 5 7600X (déterminé grâce à son code OPN 100-000000593-20).

Crédit : Goofish

La puce est disponible chez Goofish au prix délirant de 9999 yuans, soit un peu plus de 1460 euros. Pas d’inquiétude, vous ne devrez pas, en principe, débourser une telle somme pour obtenir cette référence si vous faîtes preuve d’un peu de patience. Une précédente fuite renseignait plutôt 340 dollars pour ce processeur. Celui-ci possède 6 cœurs / 12 threads. Le modèle présenté ici affiche une fréquence maximale de 4,40 GHz. Néanmoins, les rumeurs mentionnent plutôt 4,7 GHz pour la version commerciale.

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter ?

Disponible à prix correct dès la fin septembre ?

Comme précisé en début d’article, AMD organisera « une avant-première en direct pour dévoiler sa prochaine génération de produits AMD pour PC », appelée together we advance_PCs, le 29 août. Dans son communiqué, la société précise que « la CEO Dr. Lisa Su, le CTO et EVP Mark Papermaster ainsi que d’autres responsables d’AMD présenteront les détails de la dernière architecture Zen 4 au cœur des futurs processeurs AMD Ryzen ainsi que sur la toute nouvelle plateforme AM5 conçue pour ouvrir une nouvelle ère de PCs de bureau performants ». L’officialisation de plusieurs Ryzen 7000 semble probable, même si le terme « avant-première » invite à un peu de réserve. La date de commercialisation des Ryzen 7000 interviendrait le 15 septembre ou le 27 septembre selon les sources.

Enfin, AMD proposerait la première fournée ci-dessous pour commencer.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost TDP Cache (L2+L3) Ryzen 9 7950X 16C/32T 4,5/5,7 GHz 170W 80 Mo (16+64) Ryzen 9 7900X 12C/24T 4,7/5,6 GHz 170W 76 Mo (12+64) Ryzen 7 7700X 8C/16T 4,5/5,4 GHz 105W 40 Mo (8+32) Ryzen 5 7600X 6C/12T 4,7/5,3 GHz 105W 38 Mo (6+32)