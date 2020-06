L’Epic Games Store offre ARK : Survival Evolved et Samurai Shodown Neo-Geo Collection

Finalement, l’Epic Games Sorte offre le jeu ARK : Survival Evolved, ainsi que Samurai Shodown Neo-Geo Collection. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 juin, vous pouvez récupérer vos copies gratuitement sur la plateforme.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page d’ARK : Survival Evolved et sur celle de Samurai Shodown Neo-Geo Collection. La semaine dernière, l’Epic Games Store avait donné le jeu coopératif Overcooked. Or, beaucoup annonçait ARK : Survival Evolved. Il suffisait donc de se montrer un peu patient !

Plusieurs minutes de bataille en temps réel sur Total War Saga : Troy

Descriptifs et configurations minimales

ARK Survival Evolved est un jeu de survie avec des dinosaures développé par Studio Wildcard sorti en 2017. Voici le descriptif : « Échoué sur une île mystérieuse, vous devez apprendre à survivre. Utilisez votre ruse pour tuer ou apprivoiser les créatures primitives errantes, en faisant équipe avec d’autres joueurs pour survivre, dominer… et vous échapper ! ».

L’Epic Games Store vend le jeu 55 euros en temps normal. La configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i5-2400 ou AMD FX-8320, une carte graphique NVIDIA GTX 670 ou AMD Radeon HD 7870 avec 2 Go de VRAM et 8 Go de mémoire. Tablez également sur 60 Go d’espace disque.

Samurai Shodown Neo-Geo Collection regroupe six jeux de combat initialement lancés sur la Neo-Geo de 1993 à 2004, ainsi qu’un « jeu mystère inédit ». Le tarif hors promotion est de 40 euros. Sur la page Epic Games Store, on peut lire : « Tout a commencé en 1993 ; et aujourd’hui, la série de jeux de combat à l’arme blanche qui a marqué le monde entier est prête à débarquer chez vous sous forme d’une nouvelle collection hors du commun ! Retrouvez-y six titres sur NEOGEO et un jeu mystère inédit ! Chaque jeu propose les modes combat en ligne, ainsi que le mode musée et un lecteur audio. Cette collection est un must pour tous les fans de SAMURAI SHODOWN du monde entier ! ».

Pour profiter de cette collection, il vous faut une machine munie au minumum d’un processeur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou équivalent AMD, d’une carte graphique ATI Radeon RX 560 ou NVIDIA GeForce GTX 900 et de 8 Go de mémoire. Enfin, pour l’espace disque, prévoyez 10 Go.