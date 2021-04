L’Epic Games Store offre trois jeux

Les jeux d’aventure « pointer et cliquer » de Daedalic Entertainment à l’honneur, avec Deponia : The Complete Journey et Ken Follett’s The Pillars of the Earth.

Jusqu’à jeudi prochain, l’Epic Games Store accorde trois jeux gratuitement : Deponia : The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth et The First Tree. Les deux premiers titres coûtent 30 euros chacun hors promotion et le troisième 10 euros

Le studio Daedalic Entertainment est à l’origine de deux de ces jeux, Deponia et The Pillars of the Earth. Sorti en juillet 2014, Deponia : The Complete Journey est une compilation des trois épisodes de Deponia, des jeux d’aventure de type pointer et cliquer. « Des ordures, des ordures, et encore des ordures. La vie sur la planète désolée Deponia est tout sauf une promenade de santé. Pas étonnant que Rufus en est eu assez et prépare un plan farfelu après l’autre pour s’échapper de cet endroit perdu ». Le descriptif met en avant une « histoire passionnante, des personnages sympathiques, des dialogues hilarants et un savant mélange entre comédie et énigmes » pour un jeu qui « convient à tous, petits et grands ».

Plus récent, Ken Follett, Les Piliers de la Terre date d’avril 2017. C’est lui aussi un pointer et cliquer, inspiré, comme son nom l’indique, de la célèbre œuvre de l’écrivain gallois. « Angleterre, XIIe siècle : malgré la misère et la guerre, un village se lance dans la construction d’une cathédrale dans l’espoir d’apporter prospérité et protection à ses habitants. Dans leur lutte pour survivre, vies et destins s’entremêlent ».

Diablo II Resurrected se confronte à Diablo II

Configurations minimales pour Deponia et Les Pilliers de la Terre

Ces deux titres ne nécessitent pas un ordinateur surpuissant. La configuration minimale pour Deponia mentionne un processeur single core 2,5 GHz ou processeur dual core 2 GHz ; 2 Go de RAM ; une carte graphique compatible avec OpenGL 2.0 et avec 256 Mo de RAM ; 8 Go d’espace disque.

Les Piliers de la Terre reste lui aussi plutôt accommodant sur ce plan : processeur dual core 2,8 GHz ; carte graphique AMD Radeon HD 6670, GeForce GTX 200 series avec au moins 1 Go de VRAM ; 4 Go de RAM ; 13,5 Go d’espace disponible.

The First Tree

Développé par David Wehle, The First Tree est un jeu d’ambiance paru en 2017. Son développeur le présente comme « un magnifique jeu d’exploration à la troisième personne avec deux histoires parallèles : un renard qui essaie de retrouver sa famille perdue et un fils reprenant contact avec son père distant qui vit en Alaska. Découvrez des artefacts de la vie du fils à mesure que tous deux avancent vers The First Tree ».

The First Tree s’adresse « aux fans de Journey, Firewatch et Shelter ». Il s’affiche comme « un jeu court (environ une heure et demie) centré sur l’histoire, avec quelques petites énigmes à résoudre, des phases de plateformes et aucun ennemi ».

Il nécessite un ordinateur doté d’un processeur dual core 2,2 GHz ; d’une GeForce GTX 750/Radeon R7 260X avec 1 Go de mémoire vive ; de 6 Go de RAM et de 4 Go d’espace disque.