Les Core i7-12700H et i7-12800H font un passage dans Geekbench 5

Deux processeurs mobiles à 14 cœurs / 20 threads (6 P-Cores et 8 E-Cores).

Outre la gamme Alder Lake-S, partiellement lancée le 4 novembre dernier, la douzième génération de Core d’Intel comprendra également des séries Alder Lake-P et Alder Lake-M. La première regroupera les puces mobiles ayant des TDP compris entre 15 W et 45 W. Parmi celles-ci, des Core i7-12800H et Core i7-12700H qui viennent de faire un passage sur Geekbench 5.

Ces processeurs possèdent tous deux 6 P-Cores et 8 E-Cores, ce qui donne une configuration à 14 cœurs / 20 threads. Le logiciel détecte le Core i7-12800H avec une fréquence de base de 2,8 GHz. Il prend place au sein d’un ordinateur portable Gigabyte Aorus 15 fonctionnant sous Windows 11. Le système obtient 1654 points en mono-cœur et 9618 points en multicœurs.

Il y a deux soumissions pour le Core i7-12700H, toujours sous Windows 11 : l’une d’un Aero 5 XE de Gigabyte et l’autre d’un Omen 17 de HP. Le premier PC marque 1340 points en mono-cœur, 11 138 points en multicœurs ; le second 1328 points et 10 517 points.

Comparaisons avec d’autres processeurs

Les sites VideoCardz et Tom’s Hardware US ont mis en perspective ces résultats avec ceux d’autres références, notamment les Core i7-11800H, Ryzen 7 5800H ainsi que les différentes déclinaisons de l’Apple M1 du côté de TH.US.

Processeur Core i7-12800H Core i7-12700H Core i7-11800H Ryzen 7 5800H Apple M1 Max Apple M1 Pro Apple M1 Spécifications générales 6P, 8E, 2,80 ~ ? GHz, 24 Mo 6P, 8E, 2,70 ~ 4,60 GHz, 24 Mo 8P, 2,30 ~ 4,60 GHz, 24 Mo 16P, 3,20 ~ 4,40 GHz, 20 Mo 8P, 2E, jusqu’à 3,22 GHz 6P, 2E, jusqu’à 3,22 GHz 4P, 4E, jusqu’à 3,20 GHz Single-Core | Integer 1455 1157 1331 1247 1634 1618 1597 Single-Core | Float 1832 1413 1556 1617 1924 1903 1896 Single-Core | Crypto 3165 3276 3784 3546 2821 2863 2783 Single-Core | Score 1654 1340 1521 1473 1780 1766 1746 Multi-Core | Integer 9469 10929 8231 8081 11370 8748 7013 Multi-Core | Float 10434 12251 8873 9239 14017 11104 8624 Multi-Core | Crypto 6651 7186 6272 5075 22306 17139 10137 Multi-Core | Score 9618 11138 8326 8305 12711 9874 7653