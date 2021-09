Les GeForce RTX 3080 Ti armées de 20 Go de GDDR6X sont finalement bien réelles

En Russie, de telles cartes sont commercialisées, et elles offrent des performances minières supérieures à celles des RTX 3080 non LHR.

Vous vous en souvenez peut-être, les premières fuites concernant la GeForce RTX 3080 Ti, qui remontent à novembre / décembre 2020, évoquaient 20 Go de mémoire GDDR6X. En toute fin d’année, Asus et Gigabyte avaient enregistré de tels modèles, ce qui avait alors donné du poids à cette hypothèse. La suite, nous la connaissons : NVIDIA a finalement lancé en juin une GeForce RTX 3080 Ti munie non pas de 20 Go de GDDR6X, mais de 12 Go. Toutefois, il semble que quelques modèles équipés de 20 Go de VRAM existent bel et bien.

La base de données de TechPowerUp comprend désormais le firmware d’une carte Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme, référence GV-N308TAORUS X-20GD, et uploadé par un utilisateur anonyme. Son identifiant est 10DE 2205 tandis que celui de la RTX 3080 Ti classique est 10DE 2208. Par ailleurs, sur YouTube, un mineur russe, Kolya Miner, a publié une vidéo montrant une telle RTX 3080 Ti à l’œuvre. Enfin, en Russie toujours, le détaillant Hardvar proposerait quelques cartes à la vente. Les tarifs tourneraient autour de 225 000 roubles, soit environ 2590 euros.

Un NVIDIA CMP 170HX avec un taux de hachage de 164 MH/s repéré

Pas de limiteur LHR ?

Ces RTX 3080 Ti possèdent donc 20 Go de GDDR6X au lieu de 12 Go. En revanche, l’interface mémoire utilise un bus de 320 bits contre 384 bits pour le modèle qui nous est familier. Cela se traduit par une bande passante mémoire de 760 Go/s et non plus de 912 Go/s.

La vidéo partagée par Kolya Miner est instructive puisqu’elle montre la RTX 3080 Ti 20 Go en plein minage de cryptomonnaies. Son taux de hachage Ethereum atteint 94,04 MH/s mais ce GPU serait capable de monter à 100 MH/s. Ces performances sont comparables ou légèrement supérieures à celles d’une GeForce RTX 3080 non LHR. La RTX 3090 Ti offre quant à elle 115 MH/s à peu près. Cependant, la GeForce RTX 3080 Ti LHR plafonne à 60 MH/s si l’on se fie au tableau des performances minières par GPU de nos confrères de Tom’s Hardware US.

Par conséquent, malgré la VRAM supplémentaire, on peut supposer que cette RTX 3080 Ti 20 Go n’est pas soumise au limiteur LHR, implémenté d’office sur les RTX 3080 Ti 12 Go lancées en juin. Ainsi, il n’est pas impossible qu’il s’agisse de modèles plus anciens, d’une première fournée finalement avortée en quelque sorte. Cependant, cette théorie est contrebalancée par le fait que de telles cartes ne fassent leur apparition que maintenant.