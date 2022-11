Les Infinity Links des RX 7900 fonctionnent à 9,2 Gb/s, 10 fois la vitesse de l’Infinity Fabric des Ryzen

Depuis la présentation des Radeon RX 7900 XT/XTX début novembre, AMD détaille un peu plus ses GPU RDNA 3 au fil des jours. Hier, la société a notamment tenté de prouver que ses cartes graphiques Radeon RX 7000 officialisées sont supérieures aux GeForce RTX 4000. D’autres documents, plus confidentiels, publiés par le média japonais ASCII mais rapidement retirés, mettent en avant certaines spécificités du GPU Navi 31, à savoir sa conception à base de chiplets.

© AMD © AMD

Comme nous l’expliquons dans notre dossier, ce GPU, et probablement Navi 32, introduit une conception MCM (Multi-Chip-Module) sur le segment grand public : un design avec plusieurs chiplets interconnectés dans un même GPU. Cette conception se matérialise par la présence d’un GCD (Graphics Complex Die) gravé en 5 nm par TSMC et de MCD (Memory Complex Die) gravés en 6 nm. La technologie d’interconnexion utilisée pour relier ces composants, appelée Infinity Links, fonctionne à 9,2 Gbit/s, soit une bande passante environ 10 fois supérieure à celle de l’IFOP (Infinity Fabric On-Package) des processeurs Ryzen et des EPYC. Concrètement, la bande passante maximale entre les MCD et les GCD est de 5,3 To/s.

Afin de réduire la latence, l’architecture RDNA 3 permet une augmentation des fréquences. L’une des diapositives renseigne une hausse de 43 % de la fréquence de l’Infinity Fabric. Enfin, les optimisations apportées par cette architecture confèrent aux Radeon RX 7000 une efficacité énergétique jusqu’à 53 % supérieure aux cartes graphiques RDNA 2 d’après AMD.

© AMD © AMD

Nous aurons l’occasion de vérifier ce dernier point dans quelques semaines. Les Radeon RX 7900 XTX et Radeon RX 7900 XT seront lancées le 13 décembre. Pour le moment, la couronne de la carte graphique la plus efficace revient à la nouvelle GeForce RTX 4080. Cette référence est disponible à partir d’aujourd’hui.

