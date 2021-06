Les premières cartes mères AM5 pourraient arriver dès le deuxième trimestre 2022

AMD introduira prochainement le remplaçant de l’AM4, l’AM5 ; reste à savoir précisément quand, et par extension, pour quelle gamme de processeurs. Le compte Twitter d’un certain PJ, rédacteur chez Uniko’s Hardware, dévoile un calendrier assez précis des plans d’AMD mais aussi d’Intel en matière de chipset. Bizarrement, il suggère que la plateforme AM5 arriverait au cours du deuxième trimestre 2022. Intel dégainerait pour sa part le chipset haut de gamme Z690 pour Alder Lake en fin d’année ; les chipsets B660 et H610, moins onéreux, début 2022.

Z690 2021 Q4

B660 H610 2022 Q1

Z790 2022 Q3



AM5 2022 Q2 — PJ (@PJ_Lab_UH) June 16, 2021

Selon ce calendrier, AMD lancerait donc des cartes mères AM5, peut-être sur chipset x670, dès le deuxième trimestre 2022. Pourtant, une précédente fuite suggérait que les Ryzen sous architecture Zen 4, nom de code Raphael, ne débarqueraient qu’au quatrième trimestre 2022. D’ici là, l’entreprise proposerait des processeurs Zen3+, potentiellement armés du fameux cache 3D vertical présenté par Lisa Su lors du Computex. Or, on s’attend à ce que cette série conserve le socket AM4.

Les Ryzen 8000 desktop sous architecture Zen 5 auraient pour nom de code Granite Ridge

Z690 dans un premier temps chez Intel, puis B660 et H610

Du côté d’Intel, la feuille de route est maintenant assez limpide : sauf catastrophe, les processeurs Alder Lake entreront bien en piste avant la fin de l’année. Dans un premier temps, pour s’offrir les services des premières puces desktop en 10 nm d’Intel, il faudra accepter de partir sur une carte mère haut de gamme ; pour les solutions milieu et d’entrée de gamme (B660 et H610), quelques semaines d’attente supplémentaires seront nécessaires. Rappelons que la plateforme Alder Lake, outre un nouveau socket (LGA1700), inaugura le PCIe 5.0 et DDR5 auprès du grand public ; le choix d’Intel de lancer d’abord des cartes mères Z690 paraît donc assez logique. D’ailleurs, selon VideoCardz, certains fabricants espéraient qu’Intel les autorise à présenter leurs cartes mères Z690 lors du Computex 2021.

Enfin, le Tweet de PJ mentionne un chipset Intel Z790 pour le troisième trimestre. Toujours munies d’un socket LGA1700, les cartes mères sur ce chipset se destineraient aux processeurs Raptor Lake, attendus fin 2022.

