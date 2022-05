Les prix des Radeon RX 6X50 XT dévoilés

Selon toute vraisemblance, AMD lancera ses Radeon RX 6X50 XT la semaine prochaine ; le 10 mai en principe. Mais au fil des semaines, les secrets de ces trois références (Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, et RX 6650 XT) ont été massivement divulguées. Cette semaine, nous avons par exemple eu des informations au sujet des TBP (Typical Board Power) et un premier aperçu des performances via des tests 3DMark. Restait une grande inconnue : les prix. VideoCardz lève ce dernier mystère avec les tarifs en dollars.

Les montants divulgués par nos confrères correspondent vraisemblablement aux conceptions de référence d’AMD proposées sur le site officiel. Logiquement, prévoyez quelques dizaines d’euros supplémentaires pour les modèles custom, voire centaines si les prix repartent à la hausse. Quoi qu’il en soit, la Radeon RX 6950 XT aura un prix de vente recommandé de 1099 dollars, soit 100 dollars de plus que la Radeon RX 6900 XT. Celui de la Radeon RX 6750 XT est fixé à 549 dollars. La Radeon RX 6700 XT a un MSRP de 479 dollars. Pour finir, la Radeon RX 6650 XT sera proposée à 399 dollars, contre 379 dollars pour la Radeon RX 6600 XT. Les surcoûts sont donc compris entre 5 et 10 %.

L’AMD Radeon RX 7900 XT serait la première carte graphique grand public PCIe 5.0

Vitesse mémoire de 17,5 Gbit/s pour la Radeon RX 6650 XT

Par ailleurs, la Radeon RX 6650 XT se contenterait finalement d’une vitesse mémoire de 17,5 Gbit/s et non de 18 Gbit/s.

Référence Processeurs de flux Fréquence Boost VRAM Vitesse mémoire TBP MSRP RX 6950 XT 5120 2310 MHz 16 Go 256b 18 Gbit/s 335W 1099 dollars RX 6900 XT LC 5120 2435 MHz 16 Go 256b 18 Gbit/s 330W OEM RX 6900 XT 5120 2250 MHz 16 Go 256b 16 Gbit/s 300W 999 dollars RX 6800 XT 4608 2250 MHz 16 Go 256b 16 Gbit/s 300W 649 dollars RX 6800 3840 2105 MHz 16 Go 256b 16 Gbit/s 250W 579 dollars RX 6750 XT 2560 2600 MHz 12 Go 192b 18 Gbit/s 250W 549 dollars RX 6700 XT 2560 2581 MHz 12 Go 192b 16 Gbit/s 230W 479 dollars RX 6650 XT 2048 2635 MHz 8 Go 128b 17,5 Gbit/s 180W 399 dollars RX 6600 XT 2048 2589 MHz 8 Go 128b 16 Gbit/s 160W 379 dollars RX 6600 1792 2491 MHz 8 Go 128b 14 Gbit/s 132W 329 dollars RX 6500 XT 1024 2815 MHz 4 Go 64b 18 Gbit/s 107W 199 dollars RX 6400 768 2321 MHz 4 Go 64b 16 Gbit/s 53W 159 dollars

Source : VideoCardz