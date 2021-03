Les RTX de NVIDIA moins performantes que les Radeon d’AMD sur des jeux DirectX 12 avec un ‘vieux’ CPU ?

Récemment, Hardware Unboxed a publié une vidéo dans laquelle il mettait en évidence un écart de performances conséquent entre les cartes graphiques NVIDIA et AMD sous DirectX 12. Il démontrait que les RTX 3000/2000 de NVIDIA sont moins à l’aise avec des CPU anciens que ne le sont les RX 6000/5000 d’AMD. Sur un jeu comme Watch Dogs Legion par exemple, passer d’une Radeon RX 5600 XT à une Radeon RX 6800 avec un processeur Ryzen 5 2600X octroie un gain du nombre moyen d’images par seconde de 9 % ; à l’inverse, remplacer une Radeon RX 5600 XT au profit d’une RTX 3070 induirait une baisse du framerate d’environ 12 %. Pourtant, avec un processeur plus performant, en l’occurrence le Ryzen 5 5600X, la différence de puissance entre une Radeon RX 5600 XT et une RTX 3070 se matérialise bien par un net gain d’images par seconde.

Hardware Unboxed a poursuivi ses investigations dans une second vidéo. Il estime qu’il y a un souci d’optimisation sous l’API DirectX 12 avec les GPU de NVIDIA ; à l’évidence, sous DirectX 12, les pilotes NVIDIA sollicitent bien plus le CPU que ceux d’AMD. Logiquement, un processeur un peu ancien peut donc vite représenter le facteur limitant et brider la carte graphique.

DirectX 12 plus exigeant pour le CPU avec les GPU NVIDIA

Sur Watch Dogs Legion, sous DirectX 12, un Ryzen 5 1400 associé à une Radeon RX 5600 XT permet de jouer dans de meilleures conditions que lorsqu’il collabore avec une RTX 3080, pourtant bien plus puissante. Même constat sur Shadow of The Tomb Raider.

Sous DirectX 11, le nombre d’images par seconde moyen en 1080p redevient corrélé à la puissance brute de chaque carte, souvent à l’avantage de NVIDIA d’ailleurs. En outre, la hiérarchie entre les GPU sous DirectX 12 avec un processeur puissant comme le Ryzen 5 5600X retrouve une structure plus cohérente.

Outre les deux jeux susmentionnés, Hardware Unboxed étudie cette manifestation sur Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Rainbow Six Siege Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Valhalla.

Cette tendance est à prendre en considération si vous possédez un vieux CPU et que vous comptez changer de carte graphique dans les prochains mois. En l’état, sous DirectX 12, les GPU d’AMD sont à privilégier ; c’est l’inverse sous DirectX 11. Il sera intéressant de voir si NVIDIA réagit et tente de palier ce phénomène via de futurs pilotes.