Les Ryzen 7000 lancés avant le 4 août ?

Une petite phrase qui apparaît sur le site d’AMD donne l’espoir à certains d’un lancement imminent des processeurs Ryzen 7000. Elle porte sur l’évènement AMD Meet the Experts, lequel se déroulera le 4 août prochain. En général, ces rencontres sont l’occasion pour AMD de revenir plus en détail sur des produits récemment annoncés ; dans le cas présent, sur des cartes mères sur chipset X670E et de la plateforme AM5. Seulement la première phrase du résumé indique : « Soutenant le récent lancement des processeurs AMD Ryzen 7000 Series, le nouveau chipset AMD AM5 offre aux utilisateurs des performances de haute puissance pour les jeux, la création et les tâches informatiques intensives ».

Crédit : AMD

Effectivement, cette phrase peut suggérer que l’évènement aura lieu peu après le lancement de la nouvelle série Ryzen 7000. Néanmoins, pour notre part, nous restons assez circonspects. Une précédente fuite, sérieuse, évoquait un lancement des Ryzen 7000 le 15 septembre. La formulation ci-dessus est peut-être juste maladroite. En outre, les chipsets X670 et X670E sont officiels depuis plusieurs semaines maintenant ; et des marques comme MSI ou ASRock ont déjà présenté des cartes mères AM5. Enfin, la plateforme AM5 et les Ryzen 7000 étaient au cœur de la keynote du Computex ; rien n’exclut que le « récent lancement des processeurs AMD Ryzen 7000 » renvoie à ce moment.

Intel ou AMD, quelle entreprise dégainera la première ?

Dans tous les cas, il est effectivement probable qu’AMD n’attende pas la toute fin d’année pour lancer ses Ryzen 7000. Intel dégainerait ses processeurs Raptor Lake fin septembre pour une disponibilité à la mi-octobre. Or, les Ryzen 5000 et leurs variantes occupent le terrain depuis bientôt deux ans. Entre temps, Intel a lancé ses processeurs Rocket Lake puis Alder Lake. Une troisième génération sans réponse forte et rapide d’AMD serait assez difficile à encaisser. Quoi qu’il en soit, au-delà de la date de lancement des nouvelles générations, reste l’incertitude de la disponibilité réelle de ces processeurs ; et surtout des Ryzen. Une sortie précipitée qui s’apparenterait à un lancement papier serait clairement délétère.

