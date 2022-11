Les ventes de GPU subissent la plus forte baisse trimestrielle depuis 2009

Le dernier rapport du Jon Peddie Research rapporte, de nouveau, une baisse mondiale du marché mondial des GPU au troisième trimestre 2022 ; une constante cette année, puisque c’était déjà le constat des rapports des premier et deuxième trimestres. Habituellement, le troisième trimestre est pourtant celui affichant la plus forte hausse par rapport au précédent, avec une moyenne décennale de 5,3 %. Une fois n’est pas coutume, ce troisième trimestre 2022 a connu une baisse de 10,3 %.

© PCMag

AMD est l’entreprise qui contribue et pâtit le plus de cette baisse de régime. Ses livraisons de GPU ont diminué de 47,6 % par rapport au trimestre précédent. La baisse est de 19,7 % pour NVIDIA. Seul Intel reste dans le positif, avec une hausse de 4,7 %.

D’une année sur l’autre, les livraisons totales de GPU ont diminué de 25,1 %. Plus précisément, de -15,43 % pour les cartes graphiques desktop et de -30 % pour les ordinateurs portables. Les analystes du JPR rapportent qu’il s’agit là de la plus forte baisse depuis la récession de 2009.

Après la pénurie, place aux cartes graphiques vendues au déballage

Un trimestre critique pour AMD

Comme le met en évidence l’un des deux diagrammes ci-dessous, les parts de marché GPU d’AMD par rapport au dernier trimestre ont reculé de 8,5 points, et celles de NVIDIA de 1,87 point. Les PDM d’Intel ont par contre augmenté de 10,3 points. Précisons que le terme GPU désigne ici à la fois les iGPU et les GPU dédiés. D’autre part, le rapport note que le marché global des processeurs pour PC a diminué de 5,7 % d’un trimestre à l’autre et de 18,6 % d’une année sur l’autre.

© JPR © JPR

En données brutes, 75,5 millions de GPU ont été vendus au troisième trimestre 2022. Malgré cette baisse, le marché du GPU devrait voir un taux de croissance annuel de 2,8 % au cours de la période 2022-2026 et atteindre une base installée de 3 138 millions d’unités à la fin de cette période. En outre, au cours des cinq prochaines années, la pénétration des GPU dédiés (dGPU) dans les PC augmenterait pour atteindre un niveau de 26 %.

L’analyse de Jon Peddie

Jon Peddie, président de JPR, analyse : “Le troisième trimestre est généralement le point culminant de l’année pour les fournisseurs de GPU et de PC, et même si les fournisseurs avaient annoncé une baisse au deuxième trimestre, les résultats ont été bien inférieurs à leurs prédictions.

Toutes les entreprises ont donné des raisons diverses et parfois similaires pour expliquer ce ralentissement : l’arrêt de l’exploitation minière de crypto-monnaies, les vents contraires dus aux règles de tolérance zéro face à la pandémie et aux fermetures d’usines en Chine, les sanctions des États-Unis prises à l’encontre du pays, la situation des utilisateurs suite à l’augmentation des achats pendant le Covid, l’effet Osborne [“annonce prématurée de sortie d’un nouveau produit, conduisant les clients à annuler ou différer leurs achats des produits existant car bientôt obsolètes”, explique Wikipedia], sur AMD, l’inflation et les prix plus élevés des AIB, l’écoulement des stocks excédentaires ».

“Le sentiment est que les livraisons du quatrième trimestre seront en baisse, mais que les prix de vente moyens seront en hausse, que l’offre sera suffisante, et que tout le monde passera de bonnes vacances”.

Source : Jon Peddie Research