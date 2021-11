L’Intel XeSS à l’œuvre sur Rift Breaker

Fin octobre, Intel avait présenté sa technologie de sur-échantillonnage XeSS par le biais d’une vidéo sur les jeux Hitman 3 et The Riftbreaker. Sa raison d’être : comparer des images en 1080p puis en 4K après upscaling via XeSS. Son problème : elle n’était qu’en Full HD. Intel a tenu parole et publié une vidéo en 2160p cette fois.

La séquence écarte Hitman 3 pour se focaliser exclusivement sur le jeu The Riftbreaker ; rappelons qu’AMD avait déjà utilisé ce titre pour promouvoir son FSR (FidelityFX Super Resolution). La vidéo d’Intel, qui dure à peine plus d’une minute, compare le jeu en 4K via XeSS et en 1080p ; pas de comparaison avec de la 4K native toutefois, ni de mesures de la fréquence d’images. Enfin, Intel précise que cette séquence a été capturée sur un GPU Arc en phase de préproduction.

Pour GPU Intel, AMD et NVIDIA

Malheureusement, en l’état, il est difficile de comparer le FSR et l’Intel XeSS sur Rift Breaker. Il faudrait idéalement une vidéo de la même séquence et même en la trouvant, la compression YouTube ne permettrait sans doute pas de bien distinguer les différences. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont malgré tout déniché la vidéo qui suit.

L’Intel XeSS, à l’instar du DLSS, mobilise des techniques d’apprentissage autonomique pour effectuer un sur-échantillonnage. Cependant, contrairement à la technologie de NVIDIA, qui a besoin de cœurs Tensor, celle d’Intel serait à même de fonctionner sur tous les GPU, y compris ceux de ses concurrents.

