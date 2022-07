Lumen illumine le remake de Zelda dans l’UE 5 réalisé par CryZENx

Le système d’illumination et de réflexion de l’Unreal Engine 5 a pour nom Lumen. Dans la dernière vidéo de son remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans la dernière version du moteur d’Epic Games, CryZENx illustre les améliorations visuelles offertes par Lumen.

Les premières minutes se focalisent sur Lumen. Dans un second temps, Link explore la forêt de Kokiri. Précisons que le projet de CryZENx n’est pas lié à celui de RwanLink du même jeu, auquel nous faisons aussi l’écho de temps à autre. Pour le moment, le remake dans l’Unreal Engine 5 de CryZENx n’est pas disponible gratuitement ; d’anciennes versions sous Unreal Engine 4 le sont.

Un portage bluffant de Doom 3 dans l’Unreal Engine 5 à découvrir en vidéo

Du millimètre au kilomètre

Pour en revenir à Lumen, voici la description qu’en fait Epic Games : « Lumen est le système d’illumination et de réflexion globale entièrement dynamique d’Unreal Engine 5, conçu pour les consoles de nouvelle génération, et c’est le système d’illumination et de réflexion globale par défaut. Lumen rend l’inter-réflexion diffuse avec des rebonds infinis et des réflexions spéculaires indirectes dans de grands environnements détaillés à des échelles allant du millimètre au kilomètre. »

Vous pouvez visionner la vidéo de présentation ci-dessous.

Sources : Epic Games, CryZENx