L’USB-IF détaille l’USB4 2.0 ; Intel présente le Thunderbolt 5

L’USB-IF (USB Implementer’s Forum) a récemment détaillé les spécifications officielles de sa norme USB4 2.0 et publié les nouveaux logos de certification “USB 80 Gbps”. Dans la plupart des cas, ce standard propos effectivement une vitesse de 80 Gbit/s. Cependant, la version 2.0 de l’USB4 peut potentiellement délivrer jusqu’à 120 Gbit/s dans une direction (configuration asymétrique) et 40 Gbit/s dans l’autre.

Dans la foulée de ces annonces, Intel a présenté son Thunderbolt “nouvelle génération” (Thunderbolt 5). La norme s’aligne sur les spécifications de l’USB4 2.0 et du Display Port 2.1. Ainsi, tandis que les normes Thunderbolt 3 et 4 autorisent 40 Gbit/s maximum, le Thunderbolt nouvelle génération promet aussi jusqu’à 120 Gbit/s.

De nouveaux noms et logos pour le bus USB, le SuperSpeed tire sa révérence

USB4 2.0

Pour mémoire, l’USB4 a fait ses débuts en 2019 et supporte des débits de 40 Gbit/s. L’USB4 2.0 double donc ces débits et autorise même 120 Gbit/s avec une liaison descendante de 40 Gbit/s, principalement pour les écrans très haute définition. La version 2.0, compatible DisplayPort 2.1, peut ainsi gérer un flux 4K à 240 Hz ou 10K à 60 Hz sans compression.

Plutôt que les numéros de version, l’USB-IF souhaite que les produits certifiés commercialisés affichent directement un logo renseignant la vitesse maximale. Dans cette optique, les fabricants apposeront des logos USB 5 Gbps, USB 10 Gbps, USB 20 Gbps, USB 40 Gbps, ou USB 80 Gbps. Idem pour la puissance délivrée (60 W / 240 W).

Les dispositifs USB4 ne sont toujours pas légion, donc n’attendez pas les appareils / câbles USB4 2.0 avant plusieurs mois. En outre, beaucoup de produits USB sont commercialisés sans être certifiés.

Thunderbolt 5

De son côté, Intel “a fait la démonstration d’un prototype précoce de la prochaine génération de Thunderbolt en action, aligné sur la publication par l’USB Implementers Forum (USB-IF) de la spécification USB4 v2 cette semaine”. La société précise ainsi : “La nouvelle génération de Thunderbolt offrira une bande passante bidirectionnelle de 80 gigabits par seconde (Gbps) et permettra jusqu’à 120 Gbps pour une expérience d’affichage optimale, offrant ainsi une capacité jusqu’à trois fois supérieure aux technologies actuelles pour répondre aux besoins croissants des créateurs de contenu et des joueurs, tout en maintenant la compatibilité avec les versions précédentes de Thunderbolt et d’USB”.

Sources : USB-IF, Intel