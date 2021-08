Noctua lance 4 ventirads pour socket Intel LGA4189

Comme le mentionnait sa feuille de route, Noctua accompagne le lancement des processeurs Xeon W-3300 Ice Lake d’Intel en lançant plusieurs ventirads pour socket LGA4189. L’entreprise autrichienne dévoile quatre modèles destinés aux stations de travail mais aussi aux serveurs.

Les quatre références sont les NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, NH-U9 DX-4189 et NH-D9 DX-4189 4U. Ils adoptent une conception traditionnelle associant tour d’ailettes en aluminium, caloducs en cuivre nickelé et base en cuivre en contact direct avec le CPU, le tout ventilé par une – voire deux – turbine. Concernant les ventilateurs, leur taille est de 90 mm, 120 mm ou 140 mm selon les modèles. Dans tous les cas, Noctua accorde une garantie de 6 ans.

NH-U14S DX-4189 : un ventilateur de 140 mm et 6 caloducs

Le NH-U14S DX-4189 est un imposant ventirad aux dimensions de 165 x 150 x 78 mm pour un poids de 957 grammes avec son ventilateur. Il a le NSRP (Noctua’s Standardised Performance Rating) le plus élevé du quatuor : 162. Il embarque 6 caloducs et un ventilateur PWM NF-A15 de 140 mm. Celui-ci a une vitesse de rotation comprise entre 300 et 1500 tr/min pour un flux d’air maximal de 140,2 m³/h à un niveau sonore de 24,6 dB(A).

NH-U12S DX-4189 : deux ventilateurs de 120 mm et 5 caloducs

Le NH-U12S DX-4189 possède deux turbines NF-A12x25 de 120 mm. Elles font entre 450 RPM et 2000 RPM pour un flux d’air de 102,1 m³/h ; le bruit maximal est de 22,6 dB(A). Ce modèle a des dimensions de 158 x 125 x 97 mm pour un poids total de 1018 grammes. Son NSPR est légèrement inférieur à celui du NH-U14S DX-4189, puisqu’il s’établit à 157.

NH-U9 DX-4189 : deux ventilateurs de 92 mm et six caloducs

Le NH-U9 DX-4189 est plus compact que ses deux grands frères. Ses dimensions sont de 125 x 95 x 120 mm pour un poids de 895 grammes (avec les ventilateurs). Il est assisté par deux turbines NF-A9 de 92 mm. Leur vitesse de rotation oscille entre 400 et 2000 tr/min pour un un flux d’air généré de 62,6 m³/h et un niveau sonore de 22,8 dB(A). Le NSRP chute à 118.

NH-D9 DX-4189 4U : deux ventilateurs de 92 mm et 4 caloducs

Enfin, comme son nom l’indique, le NH-D9 DX-4189 4U est optimisé pour les serveurs 4U. Il se contente de 4 caloducs mais embarque deux ventilateurs NF-A9 de 92 mm capables d’atteindre 2500 RPM, vitesse à laquelle ils délivrent un flux d’air de 96,3 m³/h au prix d’un volume sonore de 30,6 dB(A). Ce modèle mesure 134 x 95 x 120 mm pour un poids total de 769 grammes. Son NSPR est de 134.