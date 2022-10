NVIDIA abandonne la GeForce RTX 4080 12Go

En présentant il y a quelques semaines deux versions 12Go et 16Go de sa GeForce RTX 4080 aux côtés de la RTX 4090, NVIDIA n’a clairement pas su convaincre le grand public. Le constructeur tente de corriger le tir en annulant la RTX 4080 12Go.

©NVIDIA

Depuis quelques générations de cartes graphiques, NVIDIA s’appliquait à lancer un modèle 90 ou TITAN en tant que vitrine technologique, un modèle 80 en haut de gamme, puis les modèles 70 et suivants. Pour Ada Lovelace, le constructeur a choisi de présenter deux RTX 4080 aux caractéristiques suffisamment différentes – jusqu’au GPU embarqué – pour que le doute s’installe : s’agit-il vraiment d’une RTX 4080 12Go ou plutôt d’une RTX 4070 (Ti) trop chère pour porter officiellement ce nom ? Ou bien est-ce la RTX 4080 16Go qui est en réalité un modèle Ti que ne veut pas le dire ?

La RTX 4080 12Go annulée ou… renommée ?

Une chose est sure, NVIDIA entend bien mettre fin à cette confusion dans l’esprit du grand public ; le constructeur vient en effet d’annuler la RTX 4080 12Go. Seule la GeForce RTX 4080 16Go devrait donc être disponible à partir du 16 novembre prochain pour compléter le catalogue de cartes Ada Lovelace.

Reste tout de même à savoir quel nom va finalement choisir NVIDIA pour cette carte graphique censée être plus lente que la RTX 3090 Ti d’environ 11% en 4K. Un certain volume de RTX 4080 12Go a sans doute déjà quitté les usines, et il parait par conséquent peu probable que cette carte soit purement et simplement annulée. On peut en revanche s’attendre à ce que le constructeur conserve ces caractéristiques et se contente de changer le nom de la carte. Mais cela demanderait aux partenaires de NVIDIA de revoir leur copie côté emballage et bundle, et de jeter toutes les boites de RTX 4080 12Go déjà fabriquées…

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W MSRP 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros 899 dollars

Le pilote NVIDIA supporte d’inédites GeForce RTX 3000

Source : NVIDIA