NVIDIA lance l’Omniverse pour les développeurs de jeux

Et annonce trois nouveaux jeux compatibles NVIDIA DLSS (Evil Dead : The Game, Ghostwire : Tokyo et Paradise Killer).

Parmi les nombreuses annonces faites par NVIDIA à la GTC 2022, certaines ciblent spécifiquement le secteur du jeu vidéo. La société a notamment lancé l’Omniverse pour les développeurs de jeux et étoffé le catalogue de titres supportant le DLSS. Trois titres supplémentaires, Evil Dead : The Game, Ghostwire : Tokyo et Paradise Killer, vont adopter la technologie de super-échantillonnage par Deep Learning.

Après Omniverse Enterprise à la GTC 2021, cette année, NVIDIA lance Omniverse pour les développeurs, « un environnement collaboratif pour la création de mondes virtuels ». La société précise que les nouvelles fonctions de NVIDIA Omniverse permettent aux développeurs de partager plus facilement les actifs, de trier les bibliothèques d’actifs, de collaborer et de déployer l’IA pour animer les expressions faciales des personnages dans un nouveau pipeline de développement de jeux.

NVIDIA Omniverse pour les développeurs

NVIDIA explique : « Les pipelines de développement de jeux deviennent de plus en plus complexes à mesure que les artistes et les concepteurs s’efforcent de dépasser les attentes des joueurs en matière de mondes immenses et immersifs. Des équipes d’artistes à l’échelle mondiale travaillent à la création d’énormes bibliothèques de contenu 3D, un processus long et fastidieux qui devient encore plus difficile lorsqu’il s’agit d’intégrer un éclairage réaliste, une physique réaliste et des technologies basées sur l’IA.

Omniverse relève ces défis et aide les développeurs de jeux à créer des jeux photoréalistes et physiquement exacts de manière plus transparente en reliant les artistes, leurs ressources et les outils logiciels au sein d’une plateforme puissante. L’aspect collaboratif d’Omniverse peut réduire considérablement le temps d’itération sur les décisions critiques de conception, accélérant ainsi la réalisation du projet.

Avec la plate-forme de collaboration et de simulation de conception en temps réel NVIDIA Omniverse, les développeurs de jeux peuvent utiliser des outils compatibles avec l’IA et NVIDIA RTX, ou en créer facilement d’autres, pour rationaliser, accélérer et améliorer leurs flux de travail de développement. »

Audio2Face, Nucleus Cloud, DeepSearch et connecteurs Omniverse

Les composants de la plate-forme Omniverse pour les développeurs de jeux sont les suivants :

Omniverse Audio2Face, une application alimentée par NVIDIA AI qui permet aux artistes de personnages de générer une animation faciale de haute qualité à partir d’un simple fichier audio. Audio2Face prend désormais en charge l’animation faciale complète et les artistes auront également la possibilité de contrôler l’émotion de la performance. Avec Audio2Face, les développeurs de jeux peuvent rapidement et facilement ajouter des expressions réalistes aux personnages de leurs jeux, ce qui peut faciliter une connexion émotionnelle plus forte entre le joueur et les personnages du jeu, élargissant ainsi l’immersion.

Nucleus Cloud d’Omniverse, maintenant en accès anticipé, permet de partager en un clic des scènes Omniverse, éliminant ainsi le besoin de déployer Nucleus localement ou dans un nuage privé. Avec Nucleus Cloud, les développeurs de jeux peuvent facilement partager et collaborer en temps réel sur les actifs 3D entre les équipes de développement internes et externes.

Omniverse DeepSearch, un service d’IA maintenant disponible pour les abonnés d’Omniverse Enterprise, qui permet aux développeurs de jeux d’utiliser des entrées en langage naturel et des images pour rechercher instantanément dans tout leur catalogue d’actifs, d’objets et de personnages 3D non étiquetés.

Les connecteurs Omniverse sont des plugins qui permettent des flux de travail collaboratifs « live sync » entre des outils de conception tiers et Omniverse. Le nouveau connecteur Omniverse d’Unreal Engine 5 permet aux artistes de jeux d’échanger des données en langage de définition des USD et des matériaux entre le moteur de jeu et Omniverse.

Trois nouveaux jeux compatibles DLSS

Le jeu Ghostwire : Tokyo, attendu le 25 mars, arrivera avec le RT et bénéficiera d’un gain de performance grâce au DLSS. Pour le ray tracing, les joueurs GeForce RTX pourront profiter des réflexions et ombres en ray-tracing.

Ensuite, le 13 mai 2022, Evil Dead : The Game sera lancé avec le NVIDIA DLSS.

Enfin, Paradise Killer a reçu une mise à jour apportant le support du DLSS. Le titre profite également des réflexions par RT.

Source : communiqué de presse NVIDIA