NVIDIA : Les GPU GeForce RTX 5050 et RTX 5060/5060 Ti Apparaissent dans une Liste de l’EEC

NVIDIA prépare le lancement des GPU GeForce RTX 5050 et RTX 5060/5060 Ti, récemment enregistrées auprès de l’EEC, pour diversifier son offre de cartes graphiques grand public.

NVIDIA, par l’intermédiaire de son partenaire ZOTAC, a récemment enregistré plusieurs GPU de la série RTX 50 auprès de la Commission économique eurasienne (EEC). Parmi ces GPU figurent les modèles GeForce RTX 5070, RTX 5060 Ti, RTX 5060, et RTX 5050, ce qui laisse présager l’arrivée prochaine de nouvelles cartes graphiques grand public.

Détails des RTX 5050

L’enregistrement, daté du 12 février 2025, révèle l’existence de la GeForce RTX 5050, une carte qui n’était jusqu’alors pas attendue dans la gamme de bureau de NVIDIA. Cette découverte est notable, car NVIDIA avait précédemment omis la GeForce RTX 4050 dans sa gamme de bureau Ada, la réservant uniquement aux plateformes mobiles.

Caractéristiques des RTX 5050 et 5060

Bien que peu d’informations soient disponibles concernant la RTX 5050, des rumeurs suggèrent qu’elle pourrait être équipée de 8 Go de VRAM. Contrairement aux attentes initiales, elle pourrait utiliser de la mémoire GDDR6 plutôt que GDDR7, cette dernière étant prévue pour la version mobile de la carte.

Le calendrier de lancement des prochaines cartes de la série RTX 50 inclut la GeForce RTX 5070 Ti prévue pour le 20 février, suivie de la RTX 5070 le 5 mars, et des RTX 5060 Ti et RTX 5060 en avril. La RTX 5050 pourrait quant à elle arriver sur le marché au second semestre 2025, bien que cela reste spéculatif.

Tarif supposé des RTX 5050 et 5060

L’introduction de la RTX 5050 pourrait combler un vide sur le marché des GPU, où les cartes à moins de 300 $ sont actuellement rares. Les cartes de la série 60, comme la RTX 5060, se vendent généralement à plus de 300 $, laissant peu d’options abordables pour les consommateurs.

Ces développements montrent les efforts de NVIDIA pour diversifier son offre et répondre à la demande croissante de solutions graphiques accessibles.