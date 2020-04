NVIDIA présente ses cartes RTX Super mobiles

Ça se bouscule sur le secteur des PC portables. Outre l’annonce de ses processeurs Comet Lake-H par Intel, au tour de NVIDIA de dégainer ses GPU GeForce RTX Super versions mobiles. La gamme se compose des GeForce RTX 2080 Super et RTX 2070 Super ainsi que de variantes Max-Q. Globalement, ces mises à jour promettent une augmentation de 10 à 20 % des performances à gammes de machines équivalentes.

Les RTX 2080 Super et RTX super héritent du même nombre de cœurs CUDA que leurs homologues de bureau, à savoir 3072 et 2560 cœurs CUDA respectivement. La vitesse mémoire est en revanche plus faible, à 14 Gbit/s. La GeForce RTX 2080 Super affiche une fréquence Boost de 1560 MHz pour un TDP de 150 W+. La RTX 2070 Super est cadencée à 1380 MHz avec un TDP de 115W.

NVIDIA prouve que jouer à PUBG à plus de 144 ips rend plus fort

La gamme complète

Le tableau ci-dessous rassemble toute la gamme.

Cartes GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 1660 Ti GeForce RTX 1650 Ti GeForce RTX 1650 Cœurs CUDA 3072 2560 2304 1920 1536 1024 Jusqu’à 1024 Fréquences 1080-1560 MHz 1155-1380 MHz 1125-1455 MHz 1185-1560 MHz 1335-1590 MHz 1200-1485 MHz 1125-1560 MHz Quantité mémoire 8 Go DDR6 8 Go DDR6 8 Go DDR6 6 Go DDR6 6 Go DDR6 4 Go DDR6 6 Go DDR6, 4 Go DDR5 Taille interface bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 336 Go/s Jusqu’à 288 Go/s Jusqu’à 192 Go/s Jusqu’à 192 Go/s TGP (TGP, W) 80-150+ W 80-115 W 80-115 W 65-115 W 60-80 W 35-55 W 30-50W

Dynamic Boost et Advanced Optimus

Outre les caractéristiques techniques, NVIDIA a introduit plusieurs nouvelles technologies. À commencer par le Dynamic Boost. Semblable au SmartShift d’AMD, il permet de mieux répartir la puissance entre le GPU et le CPU en fonction de l’usage.

L’autre ajout majeur se nomme Advanced Optimus. C’est une version améliorée d’Optimus, un switch iGPU-dGPU. Concrètement, il permet de aux machines de passer sur les solutions graphiques intégrées lorsque les tâches ne nécessitent pas beaucoup de puissance graphique. Seulement, jusqu’à présent, Optimus ne prenait pas en charge les écrans G-Sync. Forcément, cela réduisait nettement l’autonomie de la batterie. Désormais, les nouveaux ordinateurs portables sont compatibles à la fois Optimus et G-Sync (jusqu’à 4K et 120Hz). Cette fonctionnalité, cumulée au DLSS 2.0 dans certains jeux (censé améliorer l’autonomie jusqu’à 20 %), devrait apporter des gains significatifs en termes d’autonomie globale.

Enfin, les premiers ordinateurs portables équipés de ces nouveaux GPU arriveront à partir du 15 avril 2020. Certains promettent des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 300 Hz.