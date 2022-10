NVIDIA : un pilote Game Ready pour les 3060 Ti GDDR6X et 3060 8Go

Les nouvelles GeForce RTX 3060 8Go et 3060 Ti GDDR6X sont confirmées par la même occasion.

NVIDIA propose une nouvelle version de ses Game Ready Drivers pour cartes GeForce. Estampillés 526.47, ces pilotes certifiés WHQL apportent comme d’habitude des corrections de bugs et des optimisations pour de nouveaux jeux. Mais ils introduisent également le support des “nouvelles” GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X et RTX 3060 8 Go GDDR6.

©Galaxie Media

Asus référence deux GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X

Des corrections de bugs et trois jeux “Game ready”

Ces pilotes Game Ready 526.47 offrent une expérience de jeu optimale dans Sackboy: A Big Adventure, WRC Generations et Victoria 3, et ajoutent le support du DLSS 3 dans F1 22. Ils corrigent également un certain nombre de problèmes, par exemple des bugs graphiques dans Cyberpunk 2077, des crashs systèmes sur les Dell XPS 9560, ou encore des problèmes de performances dans Minecraft Java Edition. Enfin, ils ajoutent le support de CUDA 11.8. La note de version est disponible sur le site du constructeur pour les plus curieux.

Notez que ces pilotes GeForce Game Ready 526.47 WHQL supportent toutes les cartes graphiques GeForce 900 Series et plus récentes (GeForce RTX 4090 comprise), ainsi que les GTX 745/750 et les NVIDIA TITAN. Pour le téléchargement, c’est par ici que ça se passe.

Les prix et les performances des nouvelles RTX 3060 / RTX 3060 Ti

Source : NVIDIA