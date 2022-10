Manli lance une GeForce RTX 3060 8 Go

Après la GeForce RTX 3060 Ti 8 Go GDDR6X, officieusement lancée par Asus, au tour de la GeForce RTX 3060. Manli a référencé une nouvelle variante de RTX 3060. Celle-ci n’embarque plus que 8 Go de GDDR6, contre 12 Go pour le modèle d’origine.

La troncature de la VRAM touche aussi le bus mémoire, raboté à 128 bits. Avec une vitesse mémoire restant à 15 Gbit/s, la bande passante chute à 240 Go/s contre 360 Go/s pour la version 12 Go.

Initialement, NVIDIA prévoyait de lancer ces variantes de GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3060 fin octobre. Les remous causés par l’annulation de la GeForce RTX 4080 12 Go ont ajouté un peu de confusion mais finalement, le calendrier initial de l’entreprise n’a donc pas bougé. Nous ne savons pas si NVIDIA introduira formellement ces cartes graphiques ou si la société se contentera d’une sortie assez discrète, pilotée par les partenaires, comme ce fut le cas pour la GeForce RTX 3080 To 12 Go en début d’année 2022.

Enfin, vous l’aurez compris, si la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X a plutôt pour but de surclasser davantage l’Arc A770, cette GeForce RTX 3060 8 Go GDDR6 devrait plutôt miser sur un prix réduit pour concurrencer l’Arc A750. Pour l’instant, le tarif n’est pas connu, mais le retrait de 4 Go réduira, en principe, la facture par rapport au modèle 12 Go.

Carte graphique GeForce RTX 3060 GDDR6X GeForce RTX 3060 GA104 GeForce RTX 3060 Architecture GA106 ? GA104 GA106 Processus de gravure Samsung 8N Samsung 8N Samsung 8N Transistors 12 milliards ? 17,4 milliards 12 milliards Surface die 392 mm² ? 392 mm² 276 mm² Multiprocesseurs de flux (SMs) 28 28 28 Cœurs CUDA 3584 3584 3584 Cœurs Tensor 112 112 112 Cœurs RT 28 28 28 Fréquence de base 1320 MHz 1320 MHz 1320 MHz Fréquence Boost 1780 MHz 1777 MHz 1777 MHz Vitesse mémoire 15 Gbit/s 15 Gbit/s 15 Gbit/s VRAM 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 192 bits 192 bits Bande passante mémoire 240 Go/s 360 Go/s 360 Go/s TGP 170 W 170 W 170 W Date de lancement 2022 2021 2021 Prix de lancement ? 335 euros 335 euros

