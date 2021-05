Plusieurs clichés de la GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition

NVIDIA devrait officiellement présenter ses GeForce RTX 3080 Ti et RTX RTX 3070 Ti dans quelques heures ; à 22 heures PDT, soit à 7 heures demain matin en France. En fin de semaine dernière, nous avions eu plein d’informations à leur sujet : dates de commercialisation, spécifications, résultats de benchmarks. Voici désormais des visuels de la RTX 3080 Ti Founders Edition.

Ceux-ci ont été partagés par le site VideoCardz. Cela ne vous aura pas échappé, niveau look, la nouvelle venue est une copie conforme de la GeForce RTX 3080 FE existante – exception faite du suffixe « Ti », cela va de soi. Cette RTX 308 Ti Founders Edition est donc refroidie par une paire de ventilateurs (un de chaque côté), occupe 2 slots et conserve le connecteur d’alimentations à 12 broches (les modèles custom adopteront une conception plus traditionnelle en 8+6). Par ailleurs, pour la connectique, les modèles FE proposent trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1.

2 slots plutôt que 3

Il est un peu surprenant que NVIDIA ait repris le design de la RTX 3080 plutôt que celui de la RTX 3090 (3 slots) ; hormis pour la VRAM, en matière de spécifications, la RTX 3080 Ti est plus proche de la RTX 3090 que de la RTX 3080. Les deux références partageraient par exemple le même TDP, 350 W, contre 320 W pour la RTX 3080. Il faudra donc attendre la levée de l’embargo sur les tests, fixé au 2 juin, pour découvrir si ce système parvient malgré tout à refroidir le GPU sans engendrer trop de nuisances sonores.