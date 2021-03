Problèmes de connectivité USB : AMD annonce qu’un correctif sera déployé début avril

Après quelques semaines d’enquête, AMD aurait identifié l’origine des bugs et déploiera le correctif via l’AGESA 1.2.0.2.

Le feuilleton concernant les problèmes de connectivité USB avec les Ryzen 3000 / 5000 sur cartes mères séries 500 et 400 touchera peut-être bientôt à sa fin. AMD a annoncé que les causes du problème étaient maintenant connues et qu’un correctif serait déployé via le microcode AGESA 1.2.0.2.

Pour remettre les choses dans leur contexte, tout a débuté avec des messages d’utilisateurs rapportant divers soucis avec des dispositifs USB. AMD a réagi fin février en postant un message sur Reddit dans lequel elle reconnaissait les symptômes. Peu de temps après, la société émettait quelques recommandations pour tenter de guérir les PC touchés. Désormais, un remède plus abouti semble avoir été mis au point. AMD l’injectera par le biais de l’AGESA 1.2.0.2 ; la firme livrera l’antidote aux fabricants de carte mère au cours de la semaione. Ces derniers déploieront les mises à jour BIOS début avril. Néanmoins, le calendrier est susceptible de varier en fonction des marques / modèles.

Un remède efficace ?

Si dans son message publié sur Reddit, AMD prend soin de remercier la communauté, laquelle a contribué à l’enquête en fournissant diverses données, l’entreprise se garde de donner des informations sur la nature des bugs.

Par ailleurs, AMD invite les clients dont les PC subiraient toujours ces désagréments une fois la mise à jour BIOS appliquée à contacter directement le support.

Voici le message d’AMD posté sur Reddit, traduit de manière automatique :

« Nous tenons à remercier la communauté r/AMD pour l’aide que vous nous avez apportée en nous fournissant des journaux et des rapports lors de notre enquête sur les problèmes de connectivité USB que vous avez signalés. Grâce à votre aide, nous pensons avoir isolé la cause première et développé une solution qui répond à une série de symptômes signalés, y compris (mais sans s’y limiter) : les déconnexions de ports USB, le grésillement audio de l’USB 2.0 (par exemple les combos DAC/AMP), et l’exclusion de l’USB/PCIe Gen 4.

AMD déploiera cette mise à jour via l’AGESA 1.2.0.2. Nous prévoyons de distribuer 1.2.0.2 à nos partenaires de cartes mères pour intégration dans une semaine environ. Les clients peuvent s’attendre à ce que les BIOS téléchargeables contenant l’AGESA 1.2.0.2 arrivent avec les mises à jour bêta début avril. Le calendrier exact de mise à jour de votre système dépendra du calendrier de test et d’implémentation de votre fournisseur et du modèle de carte mère spécifique. Si vous continuez à rencontrer des problèmes intermittents de connectivité USB après avoir mis à jour votre système avec AGESA 1.2.0.2, nous vous encourageons à télécharger l’outil autonome AMD Bug Report Tool et à ouvrir un ticket avec le support client AMD ».