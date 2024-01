Meilleur jeu VR 2024 : notre sélection des meilleurs titres en réalité virtuelle

Notre top 3 des meilleurs jeux VR

L’accessibilité grandissante du monde de la VR permet aujourd’hui à un nombre important de gamers de profiter de l’expérience immersive de la réalité virtuelle. Et ça, les studios l’ont bien compris. Certains remastérisent des classiques et d’autres développent des jeux spécialement conçus pour cette nouvelle technologie. Tout cela rend le choix de plus en plus vaste chaque année.

Et si vous pensez encore que la réalité virtuelle est hors de votre portée à cause du tarif de l’équipement, sachez que ce dernier a considérablement baissé ces dernières années, vous offrant la possibilité de vivre, chez vous, une expérience des plus immersive sur PC, console ou mobile. Mais alors, quels sont les titres à se procurer à tout prix ? Découvrez notre sélection des meilleurs jeux VR.

Resident Evil Village, le plus terrifiant

Le mode VR de Resident Evil Village est disponible gratuitement sur le PS Store, il nécessite simplement le téléchargement d’un pack pour y accéder (et de posséder le jeu de base bien sûr). En démarrant le jeu avec le PSVR 2, le mode VR s’active automatiquement, vous offrant la possibilité de basculer entre les modes VR et normal simplement via le menu. Comme vous vous en doutez, la réalité virtuelle amplifie l’immersion. Dès l’introduction, les joueurs sont plongés dans un monde foisonnant de détails, avec des personnages réalistes et des environnements intérieurs visuellement très impressionnants.

Les ennemis et les créatures, bien que déjà marquants dans le jeu original, deviennent totalement terrifiants en VR. Notamment lorsqu’ils nous sautent au visage en jeu ou pendant les cinématiques. Âmes sensibles s’abstenir donc. Vous avez toutefois la possibilité de basculer ces cinématiques en mode 2D, vous offrant ainsi une pause bienvenue. En mode VR, les joueurs sont entièrement immergés dans l’univers du jeu, vous devrez donc mimer certains gestes, comme recharger votre arme, vous soigner, ramasser des objets ou encore viser. Et la physique est particulièrement réussie. Le scénario quant à lui est toujours aussi prenant, et l’ambiance aussi pesante, un vrai Resident Evil comme on les aime.

Microsoft Flight Simulator, le plus grisant

Microsoft Flight Simulator a déjà la réputation d’être l’un des jeux les plus aboutis graphiquement parlant, mais aussi l’un des plus réalistes. Alors si on ajoute à cela l’immersion de la réalité virtuelle, on obtient le combo parfait pour une expérience inoubliable. Ainsi, tous les possesseurs d’Oculus Rift, de HTC Vive, de Steam VR ou tout autre casque de VR peuvent profiter gratuitement de la VR sur PC, tant qu’ils possèdent le jeu de base bien sûr. Et cela ne vous empêchera pas d’utiliser les joysticks que de nombreux joueurs utilisent.

L’expérience offerte par Microsoft Flight Simulator VR est extrêmement immersive. Si vous aimez les avions, vous serez ravi de découvrir l’intérieur du cockpit d’aussi près, comme si vous y étiez. Si au contraire vous souhaitez simplement profiter de magnifiques paysages et d’une incroyable sensation de liberté, alors la vue extérieure offerte par le jeu lorsque vous êtes en vol devrait vous combler. Une expérience incontournable si vous aimez la réalité virtuelle. Attention cependant, elle est réservée aux joueurs PC.

Vertigo 2, le jeu de tir indépendant

Vertigo 2 est un jeu de tir en VR développé par Zach Tsiakalis-Brown, un indépendant, qui surprend tant il est bien conçu. Les armes, les améliorations disponibles et les éléments de surprise maintiennent constamment le joueur joueur actif et alerte. Le jeu rappelle des titres populaires, mais il parvient aussi à intégrer aussi ses propres spécificités de manière fluide. Sur le plan technique, il offre une expérience très satisfaisante, même sur des ordinateurs plus anciens. Le jeu propose une variété impressionnante de niveaux, de défis et d’éléments en jeu, permettant de profiter d’une expérience VR complète et divertissante.

En plus du tir à proprement parler, Vertigo 2 offre des scènes d’évasion, des puzzles complexes, des mini-jeux spatiaux et une histoire intrigante avec des personnages mémorables. Bien que les rebondissements narratifs puissent être déroutants au début, ils ajoutent une richesse à l’histoire. Dans l’ensemble, Vertigo 2 est une réalisation impressionnante d’un développeur indépendant, rivalisant avec les productions de grands studios en termes d’ampleur, de variété et de qualité d’exécution.

No Man’s Sky, pour les fans d’exploration spatiale

No Man’s Sky, le jeu d’exploration spatiale développé par le studio Hello Games, a été rendu compatible à la VR (PSVR, Oculus Rift et Valve Index) en 2019. Et en 2022, une autre mise à jour, pour le PSVR2 cette fois, a été déployée. Si No Man’s Sky a la réputation d’être un titre truffé de défauts, sachez que nombre d’entre eux ont été corrigés avec le temps. On peut même dire que le jeu ne cesse de s’améliorer au fil des années. L’expérience est donc des plus agréable, en VR ou non d’ailleurs.

Mais grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez vous plonger dans des mondes variés, interagir avec l’environnement en utilisant vos mains et effectuer des actions telles que la manipulation d’objets, le scan de créatures, et l’extraction de ressources. Le résultat est vraiment réussi, que ce soit au niveau du gameplay ou des graphismes. Il reste certes quelques petits défauts, mais il ne gâche en rien l’immersion. Il est tout de même important de noter que les performances peuvent dépendre de la puissance de votre matériel et de votre configuration PC.

The Elder Scrolls V : Skyrim, pour les nostalgiques

En 2017, Bethesda a lancé le portage de son titre phare, Skyrim, en réalité virtuelle sur le casque PlayStation VR. Ce portage comprend le jeu complet ainsi que ses trois extensions, permettant une immersion totale dans l’univers de Bordeciel. Cependant, l’adaptation en VR d’un jeu conçu à l’origine pour un autre support présente certains défis techniques. D’autant plus que le titre n’est plus tout jeune. La qualité graphique est donc quelque peu dépassée pour le casque PlayStation. Malgré cela, Skyrim VR offre une expérience de jeu complète et une immersion unique pour les fans de la saga. Même si les combats manquent de technicité et que la navigation dans les menus est peu intuitive.

Car la promesse est belle, explorer en réalité virtuelle le vaste monde de l’un des RPG les plus populaires de ces 10 dernières années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la magie opère. On a l’impression de découvrir le jeu pour la première fois, même si l’on connaît Bordeciel comme ça poche. Cependant, cela demande de faire abstraction de la technique en dessous de ce qui se fait actuellement. Ce qui n’est finalement pas très étonnant avec un jeu de 2011. Un pari audacieux de la part de Bethesda, et qui plaira sans aucun doute aux fans de la première heure.

Creed : Rise to Glory, le meilleur jeu de combat en VR

Si vous ressentez le besoin de vous défoulez, alors Creed : Rise To Glory est le titre qu’il vous faut. Il s’agit d’un excellent jeu de boxe en VR, l’un des meilleurs actuellement présents sur le marché. Sachez une chose, il vous surprendra par son réalisme. Vous y incarnez Adonis Creed, le fils du célèbre boxeur Apollo Creed. L’objectif est, bien entendu, de gagner le plus de combats possible. Ces derniers sont d’ailleurs inspirés du long métrage éponyme.

Et si vous pensez qu’il s’agit simplement d’une promenade de santé, vous vous trompez lourdement. Le jeu vous demandera de donner de votre personne. Surtout si vous choisissiez de régler le curseur sur la difficulté maximum. En d’autres termes, prévoyez votre bouteille et votre serviette. Pour tout vous dire, il est même possible de jouer dans une salle de sport avec un mode spécifique. Pour vous entraîner en même temps que vous jouez.

Et grâce à la technologie Phantom Melee, vous ressentirez bien l’impact de vos coups, et vous serez ralenti par le jeu en fonction de votre niveau d’endurance, ou des blessures que vous aurez déjà reçues. Plusieurs modes de jeux sont disponibles. Ils vous permettront d’expérimenter des combats divers et de monter petit à petit en difficulté. Un bon moyen de rester actif et de vous défouler tout en profitant de l’immersion de la VR.

Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, l’expérience intergalactique

Sorti en 2023 sur PSVR 2 (et en novembre 2020 sur le Meta Quest), Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge est un jeu d’exploration/FPS de science-fiction qui se déroule dans l’univers de la saga. Vous incarnez un droïde dont le vaisseau s’écrase sur Batuu. Commence donc un périple pour infiltrer le Premier Ordre et récupérer des biens qui vous ont été volés.

Côté expérience de jeu, on se trouve face à des décors très beaux et remplis de détails. On sent bien que le titre bénéficie de la technologie du PSVR 2. Certains niveaux sont vraiment magnifiques, et c’est très agréable d’interagir avec l’environnement. Parfois les textures sont un petit peu moins réussies, mais cela ne gâche en rien l’immersion.

Si vous êtes un fan de la saga Star Wars, vous serez ravi de découvrir votre univers préféré en réalité virtuelle. D’autant plus que la narration est profonde est intéressante. La durée de vie est suffisamment longue pour que vous puissiez profiter un long moment. Et il est adapté aux débutants. En bref, un bel ajout dans votre collection de jeux PSVR 2.

Astro Bot : Rescue Mission, le meilleur jeu pour expérimenter la VR

Astro Bot : Rescue Mission est une véritable réussite dans le domaine de la réalité virtuelle. Il se présente comme le titre phare du casque PlayStation VR, offrant une expérience immersive et innovante. Le jeu exploite habilement les fonctionnalités du PlayStation VR et de la DualShock 4, proposant des mécaniques de gameplay ingénieuses qui se renouvellent tout au long des niveaux. Malgré sa courte durée de vie et son manque de challenge, Astro Bot offre une expérience rafraîchissante et divertissante avec des boss remarquables, une bande-son entraînante, de nombreuses références et une approche intelligente de la VR.

Astro Bot excelle dans l’immersion grâce à son gameplay unique qui exploite la VR de manière brillante. Les décors sont bien conçus, bien que certains éléments fassent défaut, notamment un manque flagrant de détails. Malgré quelques éléments qui facilitent le jeu, comme les crédits illimités et les checkpoints fréquents, les défis optionnels ajoutent un aspect de challenge pour les joueurs à la recherche d’une expérience plus exigeante. Dans l’ensemble, Astro Bot se distingue comme un titre incontournable pour le PlayStation VR.

⚙️ Quel est l’équipement nécessaire pour jouer à un jeu VR ?

Pour profiter pleinement des jeux en réalité virtuelle, il est essentiel de disposer de l’équipement VR approprié. Le type d’équipement nécessaire peut varier en fonction des jeux et des plateformes, mais voici quelques éléments essentiels à considérer :

Casque VR : Le casque VR est la composante centrale de votre expérience. Il existe plusieurs options sur le marché, notamment des casques VR tels que le Meta Quest, le HTC Vive, et le Valve Index, ainsi que d’autres casques autonomes ou pour consoles. Le choix dépendra de vos préférences, de votre budget et de la puissance de votre ordinateur.

Le casque VR est la composante centrale de votre expérience. Il existe plusieurs options sur le marché, notamment des casques VR tels que le Meta Quest, le HTC Vive, et le Valve Index, ainsi que d’autres casques autonomes ou pour consoles. Le choix dépendra de vos préférences, de votre budget et de la puissance de votre ordinateur. Ordinateur ou console : Si vous optez pour un casque VR PC, vous aurez besoin d’un ordinateur suffisamment puissant. Les exigences varient en fonction du jeu, mais il est recommandé d’avoir un processeur puissant, une carte graphique dédiée et suffisamment de RAM. Pour les casques de console, comme le PSVR et le PSVR 2, une PlayStation 4 ou une PlayStation 5 est nécessaire.

Si vous optez pour un casque VR PC, vous aurez besoin d’un ordinateur suffisamment puissant. Les exigences varient en fonction du jeu, mais il est recommandé d’avoir un processeur puissant, une carte graphique dédiée et suffisamment de RAM. Pour les casques de console, comme le PSVR et le PSVR 2, une PlayStation 4 ou une PlayStation 5 est nécessaire. Manettes VR : La plupart des jeux en VR utilisent des manettes spéciales conçues pour interagir avec l’environnement virtuel. Ces manettes peuvent varier en fonction de la plateforme, mais elles sont essentielles pour une expérience immersive.

La plupart des jeux en VR utilisent des manettes spéciales conçues pour interagir avec l’environnement virtuel. Ces manettes peuvent varier en fonction de la plateforme, mais elles sont essentielles pour une expérience immersive. Accessoires supplémentaires : Certains jeux en VR peuvent nécessiter des accessoires supplémentaires, tels que des capteurs de mouvement, des stations de suivi ou des volants de course en fonction du type de jeu que vous souhaitez jouer.

Il est important de noter que les spécifications techniques et les exigences en matière d’équipement peuvent varier d’un jeu à l’autre. Avant d’acheter un jeu VR, assurez-vous de vérifier les recommandations matérielles spécifiques fournies par le développeur pour garantir une expérience optimale. En investissant dans le bon équipement, vous pourrez profiter pleinement de l’univers immersif des jeux VR.

Pour vérifier la compatibilité d’un jeu avec votre casque VR, c’est assez simple. Tout d’abord, assurez-vous que le jeu est disponible sur la plateforme correspondant à votre casque. Que ce soit Meta Quest, Steam VR, PlayStation VR ou autre. Ensuite, consultez les exigences matérielles spécifiques à ce jeu, généralement disponibles sur sa page dans la boutique en ligne. Assurez-vous que votre casque ainsi que votre ordinateur ou console répondent aux spécifications minimales pour garantir une expérience fluide.

N’hésitez pas à parcourir les avis et retours d’autres utilisateurs qui possèdent le même casque VR que vous. Cela peut fournir des informations utiles sur la compatibilité. Aussi, visitez le site web du développeur du jeu pour obtenir des détails sur la compatibilité avec différents casques VR. Certains casques offrent également des outils de compatibilité intégrés, tels que l’outil “Oculus Compatibility Tool” pour les casques Oculus. En suivant ces étapes, vous pourrez facilement déterminer si un jeu est compatible avec votre casque VR. Et ainsi profiter d’une expérience de jeu immersive et sans soucis.