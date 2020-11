Razer Book 13 : un ultrabook qui cible les professionnels

Connue pour ses périphériques et ses PC portables gaming, l’entreprise Razer convoite désormais d’autres types d’utilisateurs, notamment les professionnels. Pour les séduire, elle lance un nouvel ordinateur portable, le Razer Book 13 ; une machine « pensée pour la productivité, conçue pour les fonceurs, side-hustlers [si vous avez une bonne traduction, nous sommes preneurs !] et entrepreneurs dynamiques« .

Autant en matière de design que de spécifications, Razer a misé sur la sobriété ; ainsi, sur le plan esthétique, les seules touches d’excentricité sont le logo Razer ainsi que le clavier RGB ; au niveau des spécifications, n’espérez pas une carte graphique surpuissante ou un écran avec une fréquence de rafraîchissement sensationnelle. En effet, ce Razer Book 13, décliné en trois configurations, est dans tous les cas dépourvu de GPU dédié et se contente d’une dalle à 60 Hz.

Processeurs Intel Tiger Lake

En revanche, pour le processeur, il bénéficie de récentes puces Tiger Lake d’Intel. La configuration la plus modeste s’articule autour d’un Intel Core i5-1135G7, épaulé par 8 Go de mémoire LPDDR4x-4267 ; les deux restants, sur un Core i7-1165G7 assisté de 16 Go de mémoire LPPDR4x-4267. Les autres disparités entre les modèles concernent l’écran et la taille du SSD. Dans sa variante la moins onéreuse, le Razer Book 13 s’arme d’un écran Full HD non tactile et d’un SSD de 256 Go ; en milieu de gamme, outre le processeur et les 8 Go de mémoire supplémentaires susmentionnés, l’ordinateur gagne une dalle tactile ; enfin, le Razer Book 13 le mieux armé hérite d’un écran UHD et tactile ainsi que d’un SSD de 512 Go.

Notez que les machines sont estampillées Intel Evo, un sésame notamment garant de « plus de 14 heures d’autonomie en 1080p ». En outre, dans le cas où un surplus de puissance graphique se ferait ressentir, ces Razer Book 13 sont compatibles avec le boîtier Core X Chroma.

Tableau récapitulatif

Modèle Razer Book 13 – 1 299,99 euros Razer Book 13 – 1699,99 euros Razer Book 13 – 1999,99 euros Processeur Intel Core i5-1135G7 Intel Core i7-1165G7 Intel Core i7-1165G7 iGPU Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe Mémoire 8 Go LPDDR4x-4267 MHz 16 Go LPDDR4x-4267 MHz 16 Go LPDDR4x-4267 MHz Stockage SSD 256 Go SSD 256 Go SSD 512 Go Écran 1920 x 1200, 60 Hz 1920 x 1200, 60 Hz, tactile 3840 x 2400, 60 Hz, tactile Connectivité Intel Wi-Fi 6 Intel Wi-Fi 6 Intel Wi-Fi 6 Ports 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-A, 1x lecteur carte micro SD, 1x HDMI 2.0, 1x 3,5 mm jack 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-A, 1x lecteur carte micro SD, 1x HDMI 2.0, 1x 3,5 mm jack 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Type-A, 1x lecteur carte micro SD, 1x HDMI 2.0, 1x 3,5 mm jack

