Redfall : le remboursement a débuté, seules certaines éditions sont concernées

Le développement de Redfall, le FPS d’Arkane Austin, a été annulé. Le contenu prévu en DLC et vendu dans l’édition Bites Back ne sortira jamais. Heureusement, Microsoft semble prêt à rembourser les joueurs et aurait commencé les démarches pour le faire.

©Bethesda

La situation chez Microsoft depuis l’acquisition d’Activision Blizzard et de Bethesda est parfois tumultueuse. Xbox, l’éditeur et le studio de développement du géant de Redmond, enchaîne les licenciements et les fermetures de studios annexes.

La commercialisation d’une nouvelle Xbox Series X digitale n’est finalement pas le seul événement marquant de ce début d’année 2024. Après avoir fermé quatre studios, dont celui d’Arkan Austin, le développement de leur nouveau jeu s’est donc arrêté net.

C’est notamment le cas du FPS coopératif Redfall, qui n’aura finalement pas droit aux différents DLC et mises à jour prévus. Si certains ne pleureront pas ce titre extrêmement décevant à sa sortie, les acheteurs de l’édition “Bite Back” (contenant le contenu annulé) pourraient s’inquiéter.

Même si le jeu au lancement a été un véritable fiasco, rempli de bugs de performance et accablé par un manque de contenu flagrant, le titre a été mis à jour malgré tout. Si l’espoir d’un retour en grâce était permis, le couperet est tombé et le développement a définitivement pris fin. Heureusement pour ceux ayant acquis le contenu annulé, il semblerait que son remboursement ait débuté sur Steam et Xbox Series.

©Bethesda

Microsoft rembourse uniquement l’édition Bite Back

Celui-ci prendra la forme d’un remboursement automatique s’effectuant par vagues successives. Ainsi, tout le monde ne va pas récupérer son argent au même moment, certains devant certainement patienter plus que d’autres.

La somme récupérée devrait s’élever à 29,99 euros puisque seuls les ajouts abandonnés sont remboursables par Microsoft. En attendant la fermeture inévitable des serveurs du jeu, Redfall est effectivement encore jouable. Il est donc “normal” que celui-ci ne soit pas concerné par l’opération de Microsoft.

Évidemment, le remboursement ne concerne pas uniquement les versions dématérialisées des DLC de Bite Back. Si la démarche est plus proactive, les propriétaires de cette édition physique peuvent également demander un remboursement. Pour ce faire, il suffit de contacter le service client de Bethesda et de patienter.

Les serveurs du jeu ne sont pas éternels

Pour ce qui est du jeu de base, Microsoft n’a pas précisé pendant combien de temps les serveurs resteront en ligne. Heureusement, la mise à jour 4 du FPS vampirique permet au moins de jouer hors-ligne mais pas en en multijoueur local.

©Bethesda

De ce fait, une fois l’arrêt du service, la coopération, pourtant au cœur de l’expérience, sera totalement inaccessible, que ce soit sur PC ou Xbox Series S et X. Compte tenu de la réputation du jeu, cela pourrait ne pas être un problème pour une majorité des joueurs. Cependant, un petit nombre d’entre eux aurait certainement aimé avoir cette possibilité.

Les mésaventures du titre d’Arkane Austin sont un bon rappel du danger des jeux reposant principalement sur du contenu et des services en ligne. La totalité du contenu d’un jeu acheté devrait être disponible le plus longtemps possible, si ce n’est indéfiniment.