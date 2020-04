Rockstar travaillerait sur GTA VI depuis 2014

Les rumeurs sur GTA VI vont bon train ces dernières semaines, notamment avec du mouvement autour du site gtavi.com. Cette fois, c’est Anthony Garreffa qui se livre à quelques conjectures sur le futur hit de Rockstar. Selon lui, le studio travaille sur le prochain jeu de la célèbre franchise depuis 2014. Rappelons que GTA V est pour sa part sorti en septembre 2013 sur Xbox 360 et PS3, et l’année suivante, en novembre 2014, sur PS4 et Xbox One. Les joueurs PC ont dû patienter pour leur part jusqu’à avril 2015.

Par ailleurs, toujours selon Anthony Garreffa de TweakTown, GTA VI profiterait d’une « énorme » map.

Vidéo : la carte de GTA Vice City transposée dans GTA V !

Sortie prévue en 2021 voire 2022

Pas d’indication en revanche quant à la localisation de la carte. Si GTA V proposait la cité de Los Santos comme terrain de jeu, une ville fictive inspirée de Los Angeles, la Liberty City de GTA IV prenait pour modèle New York. Si l’on remonte encore plus loin, à GTA San Andreas, cet opus proposait carrément trois métropoles différentes : Los Santos pour Los Angeles, San Fierro pour San Francisco et Las Venturas pour Las Vegas. Forcément, certains joueurs doivent espérer secrètement que Rockstar suive ce chemin pour GTA VI. Malheureusement, il faudra encore s’armer de patience pour avoir la réponse, puisque le jeu n’arriverait pas avant 2021 voire 2022. Ceux qui voient le verre à moitié plein estimeront qu’au moins, il profitera de la puissance offerte par les consoles de nouvelle génération, PlayStation V et Xbox Series X, pour atteindre une envergure jusqu’alors jamais atteinte.