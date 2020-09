RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition gratuit sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store s’était montré particulièrement généreux avec sa précédente fournée de jeux gratuits, en accordant trois titres, dont Football Manager 2020 et Watch Dogs 2 ; un beau cadeau d’une valeur totale d’environ 120 euros. Pour les prochains jours, il faut se contenter d’un seul soft : RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, vendu 20 euros en temps normal.

Un titre développé par Frontier Developments et sorti en novembre 2004. La Complete Edition inclut les deux extensions, Délires Aquatiques et Distractions Sauvages. Elle prend également en charge le 1080p et les écrans larges.

Plus de 300 attractions

Troisième opus de la franchise, RollerCoaster Tycoon 3 vous propose de « construire le parc d’attractions de vos rêves ». Pour cela, « plus de 300 attractions, 500 éléments de décor, 60 boutiques et services, et 20 espèces d’animaux à élever » sont à votre disposition.

Forcément, n’étant plus tout jeune, le jeu n’est pas du tout exigeant pour un PC moderne. La configuration minimale mentionne ainsi un Processeur Dual Core Intel ou AMD, une carte graphique avec 256 Mo de mémoire vidéo ou une solution intégrée Intel HD 4000 ou supérieure et 2 Go de RAM. 2 Go, c’est d’ailleurs l’espace requis pour installer le soft.

Vous avez jusqu’au 1er octobre 17h pour récupérer une copie gratuite de RollerCoaster Tycoon 3 sur l’Epic Games Store.