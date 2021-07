RPCS3 améliore son émulation des jeux Ratchet & Clank et Resistance

L’émulateur de PlayStation 3 RPCS3 continue de se bonifier ; il a récemment reçu des améliorations ciblant les jeux Ratchet & Clank et Resistance.

Une vidéo publiée il y a quelques jours sur la chaîne YouTube RPCS3 témoigne des optimisations. Selon le descriptif, un certain « kd-11 a corrigé des problèmes de longue date concernant le rendu des particules dans les séries Resistance et Ratchet & Clank, et a grandement amélioré la stabilité dans les cas limites où la VRAM était utilisée de manière excessive ». Ainsi, « grâce à ces changements, les jeux Ratchet & Clank offrent désormais une meilleure jouabilité », bien que de « légers problèmes de performance » puissent persister.

Du 60 images par seconde pour les jeux Resistance

Concernant Resistance, l’équipe rapporte que le premier et deuxième opus (Resistance Fall of Men et Resistance 2) sont maintenant jouables à 60 images par seconde.

Les séquences proviennent de deux machines différentes mais assez puissantes. L’une embarque un processeur Intel Core i9-9900K et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 ; l’autre un processeur Ryzen 7 5800X et une RTX 2070 Super.

Au cours des mois précédents, l’émulateur a reçu des optimisations pour plusieurs jeux, dont God of War 3 et Gran Turismo 5, SSX et Killzone 2 / 3 ou encore Red Dead Redemption. Il autorise également du 4K à 60 images par seconde sur certains titres, par exemple Heavenly Sword (sous réserve d’avoir une configuration suffisamment puissante bien entendu). Enfin, depuis août 2020, il propose également du multijoueur via des serveurs privés pour quelques jeux.

Vous pouvez télécharger RPCS3 sur le site officiel.

Source : DSOGaming