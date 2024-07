Ryzen 9 9950X : ses performances mettent au tapis le 14900KS même à consommation identique

©AMD

AMD s’apprête à sortir sa nouvelle génération de processeurs de bureau. La série des Ryzen 9000 prend la suite des 7000 et devrait apporter son lot d’améliorations. Plus performants et moins énergivores, ces CPU basés sur l’architecture Zen 5 devraient être particulièrement intéressants.

Alors que les Ryzen 9000 seront lancés le 31 juillet 2024, certains modèles se laissent approcher en avance. C’est notamment le cas du fleuron de la gamme, le Ryzen 9 9950X. Le processeur le plus rapide du catalogue d’AMD aurait effectivement fait l’objet d’un benchmark récent.

Celui-ci aurait révélé un CPU de bureau très performant, à même d’égaler le tout-puissant Core i9-14900KS d’Intel, en ne consommant “que” 160W qui plus est. Avec moins de cœurs et un TDP inférieur, ce nouveau Ryzen haut de gamme ferait donc mieux que le meilleur des processeurs Intel actuels.

Le Ryzen 9 9950X est effectivement doté de 16 cœurs (32 threads) contre 24 pour le 14900KS tandis que le TDP de 160W s’oppose à une valeur plus importante de 250W pour son concurrent. La fréquence de base du CPU AMD serait de 4,3 GHz et la boostée de 5,7 GHz. C’est encore une fois inférieur au processeur d’Intel qui peut atteindre 6,2 GHz au maximum.

Test 230W ©Igor_kavinski via Anandtech

Le Ryzen 9 9950X fait mieux que le 14900KS d’Intel

Pourtant les benchmarks (Cinebench R23) publiés par Igor_kavinski du forum AnandTech suggèrent bien que les deux processeurs seraient assez équivalents question performances. Néanmoins, le Ryzen 9 9950X utilisé serait un échantillon d’ingénierie, il est donc tout à fait possible que ses capacités soient amenées à changer (pour le mieux).

Igor_kavinski précise tout de même que les tests ont été réalisés à l’aide d’un système de refroidissement liquide personnalisé capable de maintenir la puce aux alentours de 60°C même sous un PPT de 230W.

Ryzen 9 9950X (230W) Score multi-thread : 46,090 / 5477.0 MHz (60.5°C)

Ryzen 9 9950X (200W) 44,782 / 5227.0 MHz (54.6°C)

Ryzen 9 9950X (160W) 42,336 / 5206.4 MHz (47.9°C)

Ryzen 9 9950X (120W) 36,478 / 4190.1 MHz (43.5°C)



Plusieurs valeurs de TDP et PPT auraient été testées, à 120W le Ryzen 9 9950X égalerait le 7950X3D. Face au 14900KS utilisant un profil à 300W, le Ryzen 9000 ferait jeu égal avec un TDP de 160W seulement. Mieux encore, avec un PPT de 200W, le CPU d’AMD surpasserait celui d’Intel d’environ 5% (8% avec un PPT à 230W).

Ryzen 9 9950X Intel Core i9-14900KS Architecture Zen 5 Hybride Coeurs / Threads 16/32 24/32 Fréquence 4.3/5.7 GHz 3.2/6.2 GHz Cache 64 Mo L3+16 Mo L2 36 Mo L3+32 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Intel UHD Graphics 770 Mémoire DDR5-5600 DDR5-5600 TDP 170 W 150-253W

AMD cherche l’équilibre entre consommation et performances

Test 160W ©Igor_kavinski via Anandtech

S’il faut prendre ces chiffres avec précaution, le TDP n’étant pas toujours une valeur pertinente. Les résultats du Ryzen 9 9950X dans ces tests sous-entendraient que l’équilibre entre efficacité énergétique et performances serait plus important sur cette nouvelle génération.

De plus AMD veut permettre aux utilisateurs de ses CPU de les débrider facilement en rendant l’overclocking plus accessible. De ce fait, il est tout à fait possible que les performances du Ryzen 9 9550X s’améliorent plus encore dans ce genre de cas.

Ce nouveau processeur Zen 5 s’annonce donc très prometteur tout en restant une solution “abordable”. Les dernières rumeurs entourant le prix suggèrent en effet que les Ryzen 9000 adopteraient une tarification similaire à celle des Ryzen 7000.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Architecture Zen 5 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz Cache 64 Mo L3+16 Mo L2 64 Mo L3+12 Mo L2 32 Mo L3+8 Mo L2 32 Mo L3+6 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Mémoire DDR5-5600 TDP 170 W 120 W 65W

Un benchmark du futur Ryzen 9 9950X vient de fuiter.

Les performances du CPU d’AMD seraient égales à celles du Core i9 14900KS d’Intel.

Le processeur serait plus efficace et moins énergivore que son rival.

Source : AnandTech