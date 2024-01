S85D, S90D et S95D : Samsung applique une taxe anti-reflets à ses nouvelles TV

©Samsung

Décidément, Samsung a décidé de gâter les amateurs d’écran et d’affichage de qualité dernièrement. Après avoir annoncé trois nouveaux moniteurs 4K, les Odyssey OLED, le constructeur coréen vient de dévoiler, à l’occasion du CES 2024, trois modèles de télévision QD-OLED inédits : les S85D, S90D et S95D.

Ces modèles offrent des tailles allant de 42 à 83 pouces et intègrent les dernières avancées technologiques OLED de Samsung. Le modèle phare, le S95D, devant faire entre 55 et 77 pouces, se distingue par l’utilisation de la technologie “OLED Glare Free” pour éliminer les reflets dans des environnements lumineux.

C’est une excellente innovation qui devrait permettre aux utilisateurs de profiter au mieux de l’affichage de leur téléviseur 4K OLED, quelle que soit la luminosité ambiante. De plus, Samsung met en avant la qualité d’image exceptionnelle du S95D, affirmant qu’il maintient une excellente qualité même en présence de lumières ou de soleil.

La fin des reflets lumineux mais quid de la brûlure d’écran ?

Cette nouvelle technologie prend la forme d’un revêtement anti-éblouissement qui élimine les reflets indésirables. Malheureusement, il semblerait que tout le monde ne profite pas de cette innovation, puisque Samsung précise que le “OLED Glare Free” est réservé aux modèles S95D. Les utilisateurs des S85D et du S90D vont donc continuer à souffrir de la lumière intempestive.

L’entreprise prétend également que ces nouveaux modèles offrent une luminosité supérieure de 20% par rapport aux télévisions S90C et S95C de 2023. Selon le constructeur, le S95D serait capable d’atteindre une luminosité de 1600 nits contre les 1400 nits du S95C.

Samsung S90C 4K OLED ©Samsung

En revanche, Samsung ne précise pas si les problèmes de brûlure d’écran inhérents aux écrans OLED ont été pris en compte lors de la construction des téléviseurs inédits. Surtout que les écrans QD-OLED de Samsung sont particulièrement sensibles au problème.

Des télévisions qui manquent d’innovation sur certains points mais idéales pour les joueurs

Le géant coréen ne semble pas non plus innover plus que ça en ce qui concerne les spécificités de base des téléviseurs. Ainsi, à l’image des modèles de 2023, les S85D, SD90 et S95D prendront en charge un affichage 4K avec un rafraîchissement d’image allant jusqu’à 144 Hz.

Si ces conditions sont idéales pour les joueurs, il faut rappeler que ces nouveaux appareils ne prennent toujours pas en charge Dolby Vision. Il va donc falloir se contenter de la technologie HDR encore quelque temps.

Cependant, les téléviseurs profitent aussi de la nouvelle Game Bar 4.0 de Samsung qui intègre l’IA pour ajuster l’image et le son en temps réel en fonction du genre des jeux en cours d’exécution.

Toutes ces innovations, que se soit la technologie anti-reflet ou la luminosité plus élevée, sont particulièrement bienvenues, bien que cela pourrait potentiellement rendre l’écran plus susceptible aux brûlures. En revanche, on peut regretter le manque d’évolution en termes de qualité d’affichage par rapport à ceux de 2023, les S85D, S90D devrait être commercialisées en avril 2024 et le modèle S95D plus tard cet été.