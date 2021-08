Simply NUC propose des NUC 11 Pro ‘Porcoolpine’ passifs équipés de processeurs Tiger Lake

Au menu : des Core i3, i5 et i7 de 11e génération, jusqu’à 64 Go de RAM et une connectique bien étoffée.

Simply NUC propose des NUC Intel passifs armés de processeurs Tiger Lake, les NUC11TNF. Ils possèdent un châssis baptisé Porcoolpine ; un nom qui découle de la ressemblance avec un porc-épic (porcupine en anglais).

L’entreprise décline ces NUC11TNF avec des processeurs Core i3, i5 et i7. Elle propose par exemple un 11TNFI3 FULL qui embarque un processeur Intel Core i3-1115G4 (2 cœurs / 4 threads ; fréquence de base de 1,9 GHz et fréquence Turbo de 4,1 GHz), 4 Go de DDR4 et un SSD NVMe de 128 Go. Le prix de cette version est de 519 euros. Le 11TNFI5 FULL s’équipe pour sa part sur un Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads ; fréquence de base de 2,4 GHz et fréquence Turbo de 4,2 GHz) et coûte 599 euros. Enfin, le 11TNFI7 FULL hérite d’un Core i7-1165G7 (4 cœurs / 8 threads ; fréquence de base de 2,8 GHz et fréquence Turbo de 4,7 GHz). Ce modèle se négocie 749 euros.

Jusqu’à 10 To et 64 Go de RAM

Dans les trois cas, ces processeurs Tiger Lake ont des TDP configurables entre 12 et 28 W. Bien sûr, les configurations susmentionnées sont modulables. Il est par exemple possible d’opter pour un SSD de 8 To et d’embarquer jusqu’à 64 Go de RAM. Un emplacement de stockage secondaire de 2,5 pouces peut aussi héberger un SSD de 512 Go ou un HDD de 2 To. Enfin, il est possible de remplacer les Core i7 et Core i5 susmentionnés par des Core i7-1185G7 et Core i5-1145G7 respectivement.

Ces NUC11TNF Porcoolpine proposent du Wi-Fi 6 AX201 et possèdent un port 2,5 GbE. La connectique inclut trois ports USB 3.2 Type-A, un port USB 2.0 Type-A, une paire de ports HDMI 2.0b, une paire de DisplayPort 1.4a et deux ports Thunderbolt 4.

Comme indiqué dans le premier paragraphe, ces NUC Porcoolpine bénéficient d’un refroidissement passif ; malheureusement, Simply NUC ne montre pas les entrailles de la bête. Les expéditions débuteront à partir de septembre ; vous pouvez précommander un modèle sur le site du fabricant.