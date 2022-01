Socket LGA1700 pour le NUC 12 d’Intel ?

Sur la base d’une photographie publiée par HXL, le prochain NUC (Next Unit of Computing) d’Intel, possiblement le NUC 12 « Serpent Canyon », adopterait un socket LGA1700 pour accueillir un processeur Alder Lake. Ce serait inédit puisque jusqu’à présent, les NUC de l’entreprise se limitent à des sockets BGA.

Le précédent NUC, le NUC 11 Extreme « Beast Canyon » peut accueillir jusqu’au processeur Core i9-11900KB. Or, cette puce, ainsi que les i7-11700B, i5-11500B et i3-11100B qui composent la gamme Tiger Lake-B, est une solution BGA basée sur Tiger Lake et non une variante Rocket Lake desktop comme on l’imaginait au départ.

Carte graphique Intel DG2

L’un des avantages du passage à un socket LGA1700 serait bien sûr l’évolutivité : on peut espérer que les clients puissent mettre à niveau leur NUC, soit en optant pour un processeur Alder Lake plus performant, soit carrément pour une puce Raptor Lake de 12e génération, lesquelles utiliseront également un socket LGA1700. Maintenant, il n’est pas exclu qu’Intel bloque ce type de mise à niveau. En outre, dans tous les cas, le format compact et l’alimentation restreinte du NUC (330 W) pourraient limiter la prise en charge à des processeurs à 35 ou 65 W de TDP.

Sur l’image, on remarque aussi la présence d’une paire d’emplacements SO-DIMM et d’un slot NVMe. Pour la mémoire, on peut envisager des versions DDR4 et DDR5 du NUC, comme pour les cartes mères Z690 actuellement proposées.

Par ailleurs, selon des données qui remontent à août dernier, les NUC 12 embarqueront des cartes graphiques Intel DG2. Pour rappel, le NUC 11 peut héberger une carte de 30 cm de long.

Enfin, le timing de publication de cette photo suggère qu’Intel présentera un prototype de NUC 12 lors du CES 2022.

