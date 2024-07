The Witcher 4 sauvera-t-il les jeux Unreal Engine 5 des saccades ?

L’utilisation de l’Unreal Engine 5 par CD Projekt pour The Witcher 4 a soulevé quelques interrogations de la part des joueurs. Ils craignent que le moteur d’Epic et ses problèmes de saccade impactent le RPG du studio polonais lors de son lancement.

The Witcher 3 ©CD Projekt RED

Le jeu de CD Projekt Red, connu sous le nom de code “Polaris”, sera le nouveau volet de la saga The Witcher. Ce quatrième opus, annoncé en mars 2022 et en cours de développement, devrait utiliser le moteur graphique Unreal Engine 5 d’Epic.

Le studio a donc pris la décision d’abandonner le REDengine, le moteur utilisé pour Cyberpunk 2077. Compte tenu des déboires du FPS, il n’est pas étonnant de voir les développeurs privilégier une solution au potentiel moins clivant.

Pourtant, c’est mal connaître les joueurs. Le choix de l’Unreal Engine 5 n’a pas été accueilli en fanfare, bien au contraire. Certains craignent que le moteur d’Epic crée divers problèmes en jeu, notamment des saccades. Si l’UE 5 pourrait être à l’origine de jeux bâclés, il semblerait qu’il soit difficile à maîtriser.

De plus, le spectre du dernier jeu de CD Projekt plane encore et ne doit pas être particulièrement rassurant. Cependant, les experts de Digital Foundry ne sont pas du même avis. Ils suggèrent que le développement sur l’UE 5 pourrait être bénéfique à la fois pour The Witcher 4 mais aussi pour les jeux utilisant le moteur à l’avenir.

©CD Projekt RED

The Witcher 4 sera-t-il saccadé ?

Digital Foundry essaye de rassurer les joueurs en sous-entendant que CD Projekt serait parfaitement à même de contourner les aléas de l’Unreal Engine 5. De plus, l’équipe de développement serait parfaitement au courant des difficultés techniques que le moteur d’Epic impose et serait donc préparée.

Grâce à l’expérience acquise sur l’UE 5, CD Projekt pourrait même partager son expertise auprès d’autres studios de développement. Cela permettrait d’améliorer la compréhension globale qu’a l’industrie du moteur, mais aussi, pourquoi pas, d’aider à optimiser les futurs jeux l’utilisant.

Parce que c’est bien là le problème du moteur. Il est certes difficile à appréhender et à utiliser, mais les titres bâclés sont également la responsabilité des développeurs. Par exemple, ARK Survival Ascended, l’un des premiers FPS utilisant l’UE 5, est particulièrement beau mais les performances en jeu (au lancement) étaient très médiocres.

Idem pour Lords of the Fallen et Remnant 2, deux titres sortis en 2023 et s’étant attiré les foudres des joueurs pour le manque d’optimisation. Quoi qu’il en soit, faire confiance à CD Projekt Red est permis.

Cyberpunk 2077 comme bon exemple ?

©Epic

Après tout, la “rédemption” de Cyberpunk 2077 prouve que le studio est parfaitement capable de faire un jeu aux performances stables. Depuis sa sortie, le FPS a bénéficié de nombreuses mises à jour gommant petit à petit ses défauts et il est aujourd’hui considéré comme un véritable succès.

Finalement, le développement de The Witcher 4 sur Unreal Engine 5 paraît moins inquiétant. Le jeu ne sera certainement pas sans défaut à sa sortie, mais l’expérience acquise par le studio sur le moteur et sur ses titres précédents devrait empêcher une catastrophe et même servir d’exemple pour d’autres studios de développement.

Il faut juste espérer que les problèmes de l’UE 5 (dont les saccades) ne soient pas présents à la sortie de The Witcher 4 et que le titre ne nécessite pas autant de travail post-lancement que Cyberpunk 2077. Sans quoi, CD Projekt Red risque à nouveau de se mettre les joueurs à dos.