Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint jouable gratuitement jusqu’au 8 novembre

À l’occasion de son 35e anniversaire, le studio Ubisoft permet de jouer gratuitement au jeu Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint pendant quelques jours. Ainsi, à partir d’aujourd’hui 4 novembre et jusqu’à lundi 8 novembre, il est possible de partir en mission sur l’archipel Auroa depuis un PC, une PlayStation 4 / 5, une Xbox One et Xbox Series X/S, même sans posséder le titre.

Les différents horaires en fonction des régions et plateformes sont indiqués ci-dessus. Si à la fin de cette période d’essai, vous souhaitez acquérir le jeu, sachez qu’Ubisoft propose 80 % de réduction sur son magasin pour toutes les éditions. L’édition standard se négocie par exemple 9 euros, l’édition ultime 24 euros.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint tourne bien mieux sur l’API Vulkan !

En solo avec des coéquipiers IA ou jusqu’à 3 amis

Ghost Recon Breakpoint est un TPS paru en octobre 2019. Voici son descriptif : « Devenez un soldat d’élite de l’unité ultra-secrète Ghost, en mission sur Auroa. Cet archipel isolé quelque part dans le Pacifique Sud a en effet rompu tout contact avec le monde extérieur depuis la défection de la société Skell Technology. Les Wolves, une unité Spec Ops renégate menée par votre ex-frère d’armes, ont pris le contrôle des lieux et vous traquent. Menez votre escouade dans ce vaste environnement et sauvez les civils sans vous faire repérer ». Le titre est jouable en solo avec jusqu’à 3 coéquipiers IA ou en JcE coopératif avec 1 à 3 amis.

Pour y jouer sur PC, votre machine doit fonctionner sous Windows 7 64 bits ou version ultérieure. La configuration minimale renseigne un processeur Intel Core i5 4460 / AMD Ryzen 3 1200 ; une carte graphique AMD Radeon R9 280X / NVIDIA GeForce GTX 960 ; 8 Go de RAM ; 42 Go d’espace disque. En outre, notez que le titre impose une connexion internet permanente. Enfin, sachez qu’il est également jouable via Google Stadia et GeForce Now.

Les 50 meilleurs FPS de tous les temps, jeux et franchises

Source : Ubisoft