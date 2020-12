Tyranny Gold Edition et Pillars of Eternity Definitive Edition offerts sur l’Epic Games Store

C’est un peu Noël avant l’heure pour les fans de RGP sur l’Epic Games Store. Jusqu’au 17 décembre 17h, la plateforme offre les excellents Pillars of Eternity Definitive Edition et Tyranny Gold Edition. Deux titres lancés respectivement en mars 2015 et novembre 2016, développés par Obsidian Entertainment et édités par Paradox Interactive.

Cela permet d’économiser une belle somme. Pillars of Eternity Defitinive Edition coûte 32 euros hors promotion ; Tyranny Gold Edition, 40 euros. Les deux versions incluent toutes les extensions et contenus téléchargeables.

Descriptions et configurations minimales

Pillars of Eternity vous propose de choisir parmi six races (Humain, Aumaua, Nain, Elf, Divin et Orlan) et onze classes (Barbare, Incantateur, Clairvoyant, Druide, Guerrier, Moine, Paladin, Prêtre, Rôdeur, Bandit et Magicien). « Retrouvez les sensations grisantes de l’exploration, les joies d’une aventure palpitante et les frissons de mener votre propre groupe de compagnons à la découverte d’un nouveau royaume de fantasy. Plongez dans les profondeurs de donjons infestés de créatures monstrueuses à la recherche de trésors perdus et de mystères antiques. »

Le soft est peu gourmand. Il exige au minimum un processeur Intel Core i3-2100T à 2,50 GHz / AMD Phenom II X3 B73, une carte graphique ATI Radeon HD 4850 ou NVIDIA GeForce 9600 GT et 4 Go de RAM. L’espace de stockage requis atteint 14 Go.

Tyranny met l’accent sur les choix laissés au joueur. « Participez à un jeu de rôle dans lequel vos décisions peuvent changer la face du monde, avec des compagnons uniques et marquants, et une nouvelle approche de la moralité. Dans Tyranny, vous représentez la loi et êtes chargé d’arbitrer les litiges dans un monde ravagé par la guerre et conquis par un despote. Vous plierez-vous au système ou tenterez-vous de le démanteler ?… Et le ferez-vous pour la gloire de Kyros, pour le bien du monde ou pour servir vos propres ambitions ? »

Il reste lui aussi peu exigeant sur le plan matériel. La configuration minimale préconise un processeur Intel Core 2 Duo Q9505 à 2,80 GHz / AMD Athlon II X4 840 à 3,10 GHz ; une carte graphique ATI Radeon HD 5770 ou NVIDIA GeForce GTS450 avec 1 Go de VRAM ; 6 Go de RAM. Le jeu nécessite 15 Go d’espace disque.

Suivez les liens pour récupérer vos copies gratuites de Pillars of Eternity Definitive Edition et de Tyranny Gold Edition.