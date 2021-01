Un écart de performance d’environ 15 % entre les processeurs Rocket Lake-S et Comet Lake-S ?

S’il ne faut apparemment pas les attendre avant fin mars, les processeurs Rocket Lake-S d’Intel n’en finissent pas de s’échauffer avant leur sortie ; nous avons notamment croisé le Core i7-11700K devançant le Ryzen 9 5950X en mono-cœur sur Geekbench 5. Le revoici sur CPU-Z, en compagnie d’un autre 8 cœurs / 16 threads de la gamme, le Core i9-11900K.

Les deux processeurs confirment leurs bonnes prestations en mono-cœur. Sur CPU-Z, le Core i9-11900K, porte-étendard des Rocket Lake-S, marque 695 points en mono-cœur, 6 522 points en multicœurs. Il devance son ancêtre, le Core i9-10900K, de 19 % en mono-cœur ; son rival, le Ryzen 9 5950X, de 3 % environ. En revanche, clairement pas aidé par son nombre de cœurs inférieur, il peine en multicœurs : battu par le Core i9-10900K, qui bénéficie de deux cœurs supplémentaires, humilié par le Ryzen 9 5950X, qui en compte deux fois plus. Sur CPU-Z, le Core i7-11700K réalise 67X points en mono-cœur, 6 3XX en multicœurs. Il devance ainsi son aïeul, le Core i7-10700K sur les deux tableaux.

La bataille des 8 cœurs

Un échantillon d’ingénierie du Core i9-11900K a aussi été testé par Chiphell sur Cinebench R15. Il prend place sur une carte mère B560. Afin de mesure les gains en matière d’IPC, indépendamment des fréquences, le site a mis à l’essai les Core i9-9900K, Core i7-10700K, Core i9-11900K et Ryzen 7 5800X, tous des 8 cœurs, en verrouillant à chaque fois la fréquence maximale à 4 GHz pour chacune des puces. La machine de test utilise une carte mère B560 pour les puces Intel, B550 pour celle d’AMD. Les processeurs œuvrent avec une carte graphique RX 6800 et 16 Go (2 x 8 Go) de DDR4-3600 ; ils sont refroidis par watercooling.

Processeur Score mono-cœur Cinebench R15 Score multicœurs Cinebench R15 Ryzen 7 5800X 221 1 121 Core i9-11900K ES 200 1 029 Core i7-10700K 176 888 Core i9-9900K 168 852

Comme vous le constatez avec les valeurs présentes dans le tableau ci-dessus, l’architecture Cypress Cove des puces Rocket Lake-S leur accorde une hausse des performances de 13-15 % environ par rapport aux processeurs Comet Lake-S. Une hausse que certains jugeront peut-être modérée, mais qui reste dans tous les cas nettement plus conséquente que celle qui sépare Comet Lake à Coffee Lake. Suffisant pour inquiéter AMD et détourner les clients des puces Zen 3 ? Rien de moins sûr.

