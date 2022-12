Un modeste processeur Intel N95 à 4 E-cores repéré dans Geekbench

La puce à faible TDP obtient 781 points en mono-cœur et 1978 points en multicœurs. Des scores proches de ceux obtenus par des Core i5-4440 et Core i5-2310 respectivement. Intel devrait lancer cette gamme début 2023.

Ce ne sont certainement pas les processeurs les plus attendus, mais Intel lancera prochainement des Alder Lake-N. Ce sont des processeurs d’entrée de gamme à faible consommation et Intel prévoit à l’évidence plusieurs gammes. En septembre dernier, nous avions croisé des Intel N100 et N200 ; à la fin du même mois, des Core i3-N300. Désormais, au tour d’un inédit Alder Lake-N N95 de surgir dans Geekbench.

© Geekbench

Le logiciel identifie ce processeur comme étant un 4 cœurs / 4 threads ; et les cœurs ne sont que des E-cores. La fréquence de base est de 1,7 GHz ; la puce atteint une fréquence maximale de 3,1 GHz lors du test. Elle possède 6 Mo de cache L3 et 2 Mo de cache L2. Il n’y pas d’information quant à la carte mère utilisée, mais le processeur collabore avec 8 Go de RAM. L’ordinateur obtient 781 points en mono-cœur et 1978 points en multicœurs.

Des scores logiquement faibles

Ce ne sont bien sûr pas des résultats mirobolants dans l’absolu, mais gardez à l’esprit que les TDP de ces Alder Lake-N s’annoncent très serrés. Pour comparer les scores avec quelques références connues, sachez qu’en mono-cœur, un Intel Core i5-4440 a une moyenne de 777 points dans ce benchmark, un AMD Ryzen 5 1400 de 790 points ; 781 points correspond à la moyenne de l’Intel Xeon E3-1268L v3.

Pour la partie multicœurs, moins de 2000 points impose de plonger dans les tréfonds du classement. L’Intel Core i5-2310 par exemple, a une moyenne de 1984 points ; l’AMD Opteron 3365 de 1974 points. Bref, nous sommes très loin des 24 453 points d’un Core i9-13900KF.

Selon le calendrier de lancement des processeurs Intel dévoilé récemment, les Alder Lake-N seront commercialisés au sein de PC OEM à partir du début d’année 2023.