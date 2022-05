Un remake de Resident Evil 3 dans l’Unreal Engine 4 disponible en téléchargement

Capcom a développé et édité un remake officiel de Resident Evil 3, mais des projets indépendants sont également en chantier. C’est le cas de celui mené par un certain ranj. Ce dernier planche aussi sur un remake Resident Evil 3 ; non pas dans le moteur RE Engine, mais dans l’Unreal Engine 4.

Encore au stade alpha, ce projet est logiquement beaucoup moins bien peaufiné que le jeu de Capcom, mais comparons ce qui est comparable. De fait, la création de ranj permet de jouer en vue à la troisième personne mais aussi à l’ancienne, avec des angles fixes de caméra. Le Resident Evil 3 (2020) ne propose qu’une vue TPS. Rappelons que Resident Evil 3: Nemesis est sorti en 1999 sur PlayStation. Voici son synopsis : « Jill Valentine fait partie des derniers témoins des atrocités commises par Umbrella à Raccoon City. Pour l’empêcher de parler, Umbrella a fait appel à son arme secrète, Nemesis ! »

Vous pouvez télécharger le remake de ranj à cette adresse. Il propose une trentaine de minutes de gameplay.

Unreal Engine 4, puis 5

Par ailleurs, si vous appréciez les projets de ce type, n’hésitez pas à jeter un œil au remake de Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4 de CryZENx ou encore à celui de Star Wars Episode 1 : La Menace Fantôme, toujours dans le moteur d’Epic Games.

Enfin, l’Unreal Engine 5 n’est pas non plus en reste ; cette nouvelle version du moteur a déjà été utilisée pour de nombreux projets au cours des derniers mois. Citons celui de Greg Coulthar visant à recréer des zones d’Oblivion, ou l’excellent remake de The Simpsons : Hit and Run, entre autres.

Source : DSOGaming