Une Radeon RX 6700 avec 10 Go de VRAM débarquerait le 9 juin

Selon les informations de nos confrères de Cowcotland, une inédite Radeon RX 6700 débarquera le 9 juin prochain. Rappelons que s’il existe des Radeon RX 6800 et Radeon RX 6600 au côté des versions XT, la Radeon RX 6700 XT n’a, pour le moment, aucune petite sœur non XT.

Crédit : Cowcotland

Cette Radeon RX 6700 se distinguerait de la version XT sur plusieurs points. Déjà, sa quantité de VRAM moindre : 10 Go de GDDR6 au lieu de 12 Go de GDDR6. Son GPU Navi 22 exploiterait également un peu moins d’unités de calcul : 36 au lieu de 40. Cela se matérialise par 2308 processeurs de flux et 2560 respectivement. De fait, la Radeon RX 6700 semble une copie presque conforme de la Radeon RX 6700M. Le GPU aurait une fréquence jeu de 2330 MHz et une fréquence Boost de 2495 MHz. Enfin, la puissance de la carte n’est pas connue mais des photos de modèles Sapphire montre un unique connecteur d’alimentation à 8 broches.

La Radeon RX 6700 serait lancée le 9 juin avec un prix, en magasin, de 569 euros.

Test Radeon RX 6950XT, 6750XT et 6650XT : plus rapides, plus chères, plus énergivores

Gamme Radeon RX 6000

ideoCardz.com GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire TBP RX 6950 XT 7nm Navi 21 KXTX 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 335W RX 6900 XT LC 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 330W RX 6900 XT 7nm Navi 21 XTX 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 XT 7nm Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 7nm Navi 21 XL 3840 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 250W RX 6750 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 250W RX 6700 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 192b 16 Gbit/s 230W RX 6700 7nm Navi 22 XL 2308 10 Go G6 160b 16 Gbit/s TBC RX 6650 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 128b 17.5 Gbit/s 180W RX 6600 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 128b 16 Gbit/s 160W RX 6600 7nm Navi 23 XL 1792 8 Go G6 128b 14 Gbit/s 132W RX 6500 XT 6nm Navi 24 XT 1024 4 Go G6 64b 18 Gbit/s 107W RX 6400 6nm Navi 24 XL 768 4 Go G6 64b 16 Gbit/s 53W

Source : Cowcotland