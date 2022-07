Vous l’attendiez, la voici : la carte graphique Glenfly Arise GT10C0

Il y a environ un mois, un utilisateur publiait des clichés d’une carte graphique Glenfly Arise GT10C0 sur Bilibili. L’entreprise a mis en ligne les spécifications de cette carte graphique. Avec une puissance théorique de 1,5 TFLOPS FP32, soit une valeur légèrement supérieure à celle de la GeForce GTX 750 Ti, ce n’est pas une carte très puissante. Même la récente GeForce GTX 1630 fait mieux avec 1,82 TFLOPS. L’entrée de gamme RDNA 2 et Ampere est logiquement bien supérieure : avec 3,6 TFLOPS, l’AMD Radeon RX 6400, référence RDNA2 la plus accessible, est 2,4 fois plus puissante si l’on prend uniquement cette donnée. Quant à la GeForce RTX 3050, elle a une puissance théorique simple précision de 9,1 TFLOPS.

Crédit : Glenfly

Bon, les deux références susmentionnées ont des GPU gravés en 8 nm et 6 nm ; le GPU de Glenfly Arise est fabriqué sur un nœud 28 nm. La fréquence GPU est de seulement 500 MHz. La carte graphique possède 2 ou 4 Go de mémoire DDR4 cadencée à 1,2 GHz, sur un bus de 64 ou 128 bits. Cette GT10C0 utilise une interface PCIe 3.0 x8.

API, OS…

La carte graphique prend en charge les API DirectX 11 et OpenGL 4.5, propose du décodage / encodage des codecs HEVC et H.264. En outre, elle supporte plusieurs systèmes d’exploitation, y compris Linux ou Windows, et fonctionne sur plates-formes Intel et AMD, ou de marques chinoises.

Le tarif ainsi que la date de lancement de cette référence ne sont pas connus. Pour les spécifications, nos confrères de Tom’s Hardware US proposent le tableau comparatif ci-dessous.

Carte graphique Glenfly Arise GT-10C0 Arc A380 Radeon RX 6400 GeForce GTX 1630 Nœud de gravure 28nm TSMC N6 TSMC N6 TSMC 12nm Architecture À déterminer Alchemist RDNA 2 Turing GPU À déterminer DG2-128EU Navi 24 TU117 Cœurs graphiques À déterminer 1,024 768 512 Performance FP32 (TFLOPS) 1,50 5,02 3,57 1,82 VRAM 2 ou 4 Go de DDR4 sur bus de 64 ou 128 bits à 1200 MHz 6 Go GDDR6 sur bus de 96 bits à 15,5 Gbit/s, 192 Go/s 4 Go GDDR6 sur bus de 64 bits à 16 Gbit/s (2000 MHz), 144 Go/s 4 Go GDDR5 sur bus de 64 bits à 12 Gbit/s (1500 MHz), 96 Go/s TDP/TBP <75W 75W 53W 75W Codecs vidéo pris en charge Décodage HEVC, H.264, MPEG2, MPEG4, VC1, MJPEG – Encodage

HEVC, H.264 Décodage / encodage AV1, H.264, H.265 Décodage H.264, H.265 Décodage / encodage H.264, H.265 Prix À déterminer 135 dollars 159 dollars 149 dollars

Source : Glenfly via Tom’s Hardware US