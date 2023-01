Western Digital lance un disque dur Ultrastar DC HS760 20 To à double actionneur

Les bénéficies du double actionneur selon la marque : des débits séquentiels doublés, aléatoires multipliés par 1,7, et une efficacité énergétique améliorée de 37 % par rapport à l’Ultrastar DC HC560 de 20 To.

Western Digital vient de lancer l’Ultrastar DC HS760, son premier disque dur à double actionneur. Disponible uniquement dans une capacité de 20 To pour le moment, c’est un concurrent aux disques Exos X20 de Seagate. En revanche, si Seagate propose ses HDD Exos avec une connectivité SAS et SATA, l’Ultrastar de Western Digital se borne au SAS. Dans les deux cas, les disques impliquent des plateaux CMR traditionnels qui tournent à 7 200 tr/min.

© Western Digital

Western Digital précise que l’Ultrastar DC HS760 est basé sur l’Ultrastar DC HC560 à simple actionneur. Ses deux actionneurs indépendants permettent de lire ou écrire simultanément des données en parallèle, « offrant ainsi des performances séquentielles jusqu’à deux fois supérieures ». L’entreprise ne communique pas de chiffres précis et se contente d’avancer une augmentation de 2x des débits séquentiels, de 1,7x des performances aléatoires ainsi qu’une hausse de l’efficacité énergétique de 37 % par rapport à l’Ultrastar DC HC560 de 20 To. La société n’a pas encore mis en ligne la fiche technique de l’Ultrastar DC HS760, mais sur la base de celle du DC HC560, nous sommes à 582 Mo/s en lecture séquentielle et à 554 Mo/s en écriture séquentielle.

© Western Digital

Guide d’achat : quel disque dur choisir en 2023 ?

Plateforme OptinNAND de troisième génération

Le DC HS760 renferme neuf plateaux ePMR de 2,2 To et un cache flash NAND. Il s’appuie sur la plateforme OptiNAND de troisième génération. Comme l’explique Western Digital, la technologie OptiNAND intègre un lecteur flash embarqué (EFD) Universal Flash Storage (UFS) iNAND et un support de disque rotatif traditionnel. Elle inclut également des modifications de l’algorithme du micrologiciel et au système sur puce (SoC). L’entreprise précise qu’OptiNAND n’est pas une technologie hybride. Elle permet au disque de fonctionner « plus intelligemment, grâce aux algorithmes améliorés du micrologiciel tirant profit des métadonnées étendues qui ont été transférées à l’iNAND » et augmente le « nombre de pistes par pouce (TPI) et donc la densité surfacique ».

Western Digital revendique un MTBF de 2,5 millions et jusqu’à 500 To par an et par LUN (logical unit number). La société accorde une garantie de cinq ans. Elle n’a pas communiqué de prix.

Source : Western Digital