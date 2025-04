Windows 10 vs Windows 11 : lequel mérite son prix ?

Lorsqu’on investit dans un logiciel, on aime bien en avoir pour son argent. Et c’est une problématique incontournable au moment de passer sous Windows 11. Des offres comme celles de VIP-URcdkey peuvent clairement orienter vos choix.

Si vous choisissez le site de Microsoft pour acheter une clé Windows 11, cela vous coûtera pas moins de 259€ ! Un tarif qui a de quoi faire fuir les plus audacieux. Windows 10 à son lancement coûtait même un peu plus cher puisque la version Pro était facturée 279€ par Microsoft. Alors faut-il malgré tout passer sous Windows 11 ?

La réponse est oui. Tout d’abord parce que des revendeurs comme VIP-URcdkey proposent des licences à vie beaucoup moins chères. Ainsi, une licence Windows 11 tout ce qu’il y a de plus officielle ne vous coûtera pas plus de 19€. Le site exploite une disposition parfaitement légale autorisant la revente de licences logicielles d’occasion. D’ailleurs toutes les clés délivrées sont rigoureusement vérifiées et validées par Microsoft lors de leur enregistrement.

Ensuite, la fin du support de Windows 10 approche à grands pas et cela signifie la fin des mises à jour de sécurité. Les failles et les bugs qui ne manquent jamais de survenir ne seront plus corrigés livrant ainsi les PC sous Windows 10 à la merci des pirates. Une situation dangereuse dans laquelle il vaut mieux éviter de se retrouver.

Enfin, Windows 11 est incontestablement plus moderne, plus performant et moins gourmand en ressources améliorant ainsi l’autonomie des PC. Il intègre efficacement des fonctionnalités d’intelligence artificielle et bien sûr profite de toutes les mises à jour de sécurité que délivre Microsoft régulièrement.

La sécurité fait d’ailleurs partie des principaux bénéfices que procure Windows 11 puisqu’il utilise les puces TMP présentes au cœur des PC pour stocker des informations biométriques sensibles.

Vous l’aurez compris, faire de la résistance et refuser le passage sous Windows 11 n’a pas beaucoup de sens. Nous vous invitons d’ailleurs à aller faire un petit tour sur le site de VIP-URcdkey pour consulter toutes les offres qui existent.

Les meilleures licences Microsoft proposées par VIP-URcdkey

Voici quelques-uns des logiciels à tarif imbattable proposés par à VIP-URcdkey :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime Key Global à 49,14€ au lieu de 70,20€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Office2016 Professional Plus Lifetime Key Global à 23,42€ au lieu de 33,45€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Office 365 Global Account for One User à 17,50€ au lieu de 25€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Autres transactions populaires

Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 35,80€ au lieu de 51,15€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus Lifetime Keys Pack à 51,80€ au lieu de 74€ grâce au code TOMS25 pour -30% de réduction

Comment se passe l’achat sur le site de VIP-URcdkey ?

L’achat d’une licence sur le site VIP-URcdkey n’a rien de bien compliqué. Il faut créer un compte, sélectionner la licence que vous souhaitez acheter et appliquer le code TOMS25 qui va vous permettre de bénéficier de la réduction de 30 % réservée à nos lecteurs.

Le paiement une fois validé, vous n’aurez plus qu’à récupérer vos clés (ce qui ne prend que quelques instants) et à activer votre logiciel.

Comment installer et activer les logiciels achetés ?

Activation d’une licence Windows :

Ouvrez les paramètres de votre PC, saisissez la clé fournie, puis suivez les instructions à l’écran pour activer votre système. Il ne vous restera plus qu’à compléter les étapes habituelles afin de finaliser l’installation de Windows.

Activation d’un pack Office :

Dans le cas, où vous avez choisi d’acquérir une licence pour l’un des packs Office, vous devez vous rendre sur le site de Microsoft, lancer le téléchargement et saisir votre clé d’activation lorsque cela vous sera demandé, puis suivez les instructions pour compléter l’installation.

Si toutefois un problème survenait ce qui se produit très rarement, VIP-URcdkey s’engage à vous délivrer une nouvelle clé d’activation.



Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.